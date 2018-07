Die Deutsche Börse gehört weiter zu den Nutznießern der Unruhe an den Finanzmärkten. Ein erhöhtes Handelsaufkommen ließ die Nettoerlöse des Marktbetreibers im zweiten Quartal auf 687 Millionen Euro steigen, wie das Unternehmen am Mittwochabend in in Eschborn bei Frankfurt berichtete. Das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg um 19 Prozent auf unterm Strich 210 Millionen Euro.

"Im zweiten Quartal konnten wir weiteres strukturelles und zyklisches Wachstum erzielen", sagte Finanzchef Gregor Pottmeyer. Das Unternehmen liege damit "voll im Rahmen der Prognose von mindestens 10 Prozent Ergebniswachstum für das Gesamtjahr 2018".

Als Glücksfall entpuppte sich weiterhin der von US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochene Handelskrieg. Nachdem an den Finanzmärkten über einen langen Zeitraum ungewöhnliche Ruhe geherrscht hatte, schreckte Trump die Anleger auf. Die Deutsche Börse profitiert dabei sowohl vom eigentlichen Handel mit Wertpapieren als auch von Absicherungsgeschäften./das/stw

