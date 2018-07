München (ots) -



Die Miniserie stammt aus den Federn der OSCAR®-nominierten Autoren Scott Neustadter und Michael H. Weber.



- Alle 13 Episoden feiern exklusive Premiere bei Prime Video weltweit.



Amazon Studios macht den erfolgreichen US-Roman Daisy Jones & The Six von Taylor Jenkins Reid zur Serie: Hinter der gleichnamigen Serie stehen Reese Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine und Circle of Confusion. Die Miniserie wird eine Co-Produktion der Amazon Studios und Hello Sunshine sein. Scott Neustadter und Michael H. Weber (500 Days of Summer, Das Schicksal ist ein mieser Verräter), die zuletzt für The Disaster Artist für den OSCAR®-Award nominiert wurden, haben den Piloten der Miniserie geschrieben und betreuen die Produktion der insgesamt 13 Episoden. Daisy Jones & The Six wird weltweit exklusive Premiere bei Prime Video feiern.



Im Fokus von Daisy Jones & The Six steht eine fiktive Rockband in den 1970er-Jahren. Die Miniserie folgt der Band bei ihrem Aufstieg in der Musikszene von L.A., ihren Erfolgen über Ländergrenzen hinweg und auf ihrem Weg, eine der legendärsten Bands der Welt zu werden. Die Originalmusik zur Serie wird exklusiv bei Amazon Music bereitstehen, das Buch und Hörbuch von Ballantine/Random House wird über Amazon.com und Audible.com verfügbar sein.



"Als ich erfahren habe, dass Hello Sunshine Daisy Jones & The Six adaptiert, habe ich mir schnellstmöglich eine Kopie besorgt und diese geradezu verschlungen. Ich war so begeistert, dass ich das Projekt einfach zu Amazon Studios bringen musste", sagt Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Es hat mich gleich beeindruckt, wie perfekt das Projekt in unseren Ansatz passt, leidenschaftliche Kreative in Kombination mit unterhaltsamen, überzeugenden Inhalten für unser Prime Video-Publikum zu gewinnen. Reese, Lauren und ich sind einfach auf einer Wellenlänge!"



Reese Witherspoon sagt dazu: "Ich habe mich beim Lesen von Daisy Jones & The Six sofort Hals über Kopf in die Geschichte verliebt. Ich kann es kaum erwarten, sie zusammen mit Amazon und Jen Salke zu realisieren. Ihre leidenschaftlichen Bemühungen, das Material zum Projekt zu bekommen, sprechen Bände. Ich bin überzeugt, dass Daisy und ihre Band mit Neustadter und Weber - zwei Autoren, die ich absolut verehre - auf ihrem Weg zum Erfolg die Zuschauer auf der ganzen Welt genauso berühren werden, wie mich."



Witherspoon und Lauren Neustadter fungieren als Executive Producer für Hello Sunshine, Brad Mendelsohn ist der Executive Producer für Circle of Confusion. Neustadter und Michael H. Weber sind außerdem die Showrunner der Miniserie, Taylor Jenkins Reid fungiert als Producer.



Über Amazon Studios



Amazon Studios kreiert Original Serien, die exklusiv bei Prime Video starten und weltweit in über 200 Ländern und Territorien verfügbar sind. Dieses Jahr feiern noch zahlreiche Prime Originals Premiere, darunter die mit Spannung erwarteten Serien Tom Clancy's Jack Ryan mit John Krasinski, Homecoming unter der Regie von Sam Esmail sowie mit Julia Roberts und Bobby Cannavale in den Hauptrollen, The Romanoffs vom neunmaligen Emmy-Gewinner Matthew Weiner und die dritte Staffel von The Man in the High Castle.



Über Hello Sunshine



Hello Sunshine is a media brand and digital content company dedicated to female authorship and storytelling across all platforms. Hello Sunshine is producing feature films, scripted and unscripted television, audio storytelling and social series under the Hello Sunshine brand.



