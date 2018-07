The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2018



ISIN Name



CA4986961031 KLONDEX MINES LTD.

CA65020P1036 NEWALTA CORP.

IM00B1GJR404 TERRA CAPITAL PLC DL -,01

US42327L2007 HELIOS+MATHE.ANALYT.DL-01