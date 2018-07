Die EU wechselt ihre Strategie im transatlantischen Konflikt - und gibt dem US-Präsidenten recht: Die Welt braucht ein neues Handelssystem. Brüssel liefert konkrete Reformvorschläge gleich mit.

Zunächst war die Situation nur peinlich, dann glitt sie völlig ins Bizarre ab. Zeile für Zeile ging US-Präsident Donald Trump beim jüngsten Nato-Gipfel in Brüssel die Mitgliedstaaten durch und rief ihre finanziellen Beiträge zum Verteidigungsbündnis auf. Vor den versammelten Staats- und Regierungschefs stellte Trump Deutschland an den Pranger. Und mit der Bundesregierung alle anderen, die nach seiner Einschätzung zu wenig in die Nato-Kasse überweisen. Schweigen im Raum. Gegen Ende des Alphabets, beim Buchstaben S wie Slowenien, beließ es Trump dann nicht mehr bei Zahlen, er fügte er eine persönliche Bemerkung hinzu. Seine Gattin Melania komme ja aus dem Land. Zuvor hatte er bei der Tschechischen Republik schon darauf hingewiesen, dass seine Tochter Ivanka ja halbe Tschechin sei. Weltpolitik nach Familienstammbuch.

Protokoll, Etikette, Umgangsformen - der US-Präsident pfeift auf nahezu alles, was der etablierten Politik Rahmen und auch Räson gibt. In der EU-Kommission und an wichtigen Schaltstellen in Europa haben die Verantwortlichen allerdings beschlossen, Trump einfach Trump sein zu lassen.

Statt sich weiter am, nun ja, unkonventionellen Auftritt des Commander-in-Chief abzuarbeiten, erinnern sich die Europäer eines angelsächsischen Sprichworts: If you can't beat, join them. Die neue europäische Taktik lautet: Geben wir Trump da recht, wo er recht hat. Etwa bei seiner Kritik am globalen Handelssystem.

"Die aktuelle Krise und die voranschreitende Marginalisierung der Welthandelsorganisation WTO haben ihre Wurzeln in den Ineffizienzen des aktuellen Systems", schreibt die EU-Kommission in einem vertraulichen Papier, das sie den 28 EU-Mitgliedstaaten zugeleitet hat. "Lasst uns eingestehen, dass es im internationalen Handelssystem Probleme gibt", betonte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström vor ihrem Besuch mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Washington in dieser Woche. "Wir müssen zusammenkommen, um die WTO zu reformieren und zu stärken."Die EU will Trump das Gefühl geben, gehört zu werden. Denn sollte er bei seiner bisherigen Linie bleiben, stünde für Europa viel auf dem Spiel. Verhängte Trump Zölle auf europäische Autos und blockierte er weiter die Ernennung neuer Richter bei der WTO, dann bliebe von der bisherigen Welthandelsordnung nicht mehr viel übrig. "Der Untergang" der WTO müsse "um jeden Preis" verhindert werden, schreibt die EU-Kommission an die Adresse der Mitgliedstaaten. Genau deswegen müsse die Organisation runderneuert werden.

Die Idee für diese Generalüberholung stammt allerdings nicht aus Brüssel, sondern aus Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte schon im Mai dafür geworben, dass die USA gemeinsam mit Europa, aber auch mit China und Japan bis zum G20-Treffen zum Jahresende in Argentinien eine Blaupause vorlegen sollen, wie die WTO fit für die kommenden Jahrzehnte gemacht werden kann. "Es ist offensichtlich, dass wir alle gemeinsam an einer Neufassung dieser Organisation arbeiten müssen", stellte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schon bei einer Rede bei der OECD fest - einen Tag bevor Trump die illegalen Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa ankündigte.

Macrons wichtigster Einflüsterer im Hintergrund ist ein alter Bekannter der Welthandelspolitik: Pascal Lamy, bis 2013 Generaldirektor der WTO. Der Sozialist kennt Stärken und Schwächen des Systems wie wenige andere. Und er macht die Amerikaner bis heute insgeheim dafür verantwortlich, dass sie seine Bemühungen für eine weltweite Handelsliberalisierung blockiert haben. Den krönenden Abschluss seiner Karriere - die Amerikaner haben sie dem früheren EU-Handelskommissar verwehrt.

Streitfall Subventionen

Seit ihren Anfängen hat sich die WTO zwar als extrem hilfreich erwiesen, um bestimmte Handelsschranken zu beseitigen. So gingen die durchschnittlichen Zölle im Handel zwischen Europa, Japan und den ...

