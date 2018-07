Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Just Eat vor Halbjahreszahlen auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 950 Pence belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes dürfte im zweiten Quartal stark gestiegen sein, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Malek rechnet dementsprechend damit, dass die Briten ihre Umsatzprognose anheben werden./la/he Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

