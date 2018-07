Die Zahlungsmittel einiger Schwellenländer haben seit Jahresbeginn deutlich abgewertet. Ihnen setzt vor allem die straffere US-Geldpolitik zu.

Sie gelten als die Mächte der Zukunft. Bei ihrem Treffen in Johannesburg wollen die Staatschefs der sogenannten BRICS-Länder - Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - über die Folgen eines eskalierenden Handelskonflikts mit den USA sprechen. Die fünf Staaten sehen sich als Herausforderer der westlich dominierten Weltordnung. Wie stark sie und die Schwellenländer insgesamt aber nach wie vor von den USA abhängen, zeigt sich derzeit an den Devisenmärkten.

Seit Anfang April hat der MSCI Emerging Markets Currency Index, in den die Währungen der wichtigsten Schwellenländer einfließen, um über sechs Prozent nachgegeben. Der argentinische Peso wertete seit Jahresbeginn um über 30 Prozent gegenüber dem US-Dollar ab und die türkische Lira um über 20 Prozent. Auch die Währungen anderer Schwellenländer gaben deutlich nach. Der brasilianische Real verlor etwa 13 Prozent, die indische Rupie 6,5 Prozent und der chinesische Yuan etwa vier Prozent.

"Die Währungen einiger Schwellenländer sind deutlich unter Druck geraten", sagt Philipp Hauber, Schwellenländerexperte vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). "Das gilt vor allem für Argentinien und die Türkei, aber auch für andere Länder."

Hinter der Entwicklung stehen vor allem zwei Faktoren. Zum einen treiben die gestiegenen politischen und wirtschaftlichen Risiken die Investoren in den US-Dollar, weil dieser als sicherer Hafen gilt. Zum anderen hat die US-Notenbank (Fed) zuletzt signalisiert, dass sie die Leitzinsen in den USA schneller anheben will, als die Märkte erwartet hatten.

Das sorgt dafür, dass mehr Kapital aus den Schwellenländern in die USA fließt. Dies bringt Länder wie Mexiko, Indonesien und Indien in eine schwierige Lage. Um sich dem Abfluss von Geld entgegenzustemmen, müssten sie eigentlich die Zinsen erhöhen. Doch das könnte ihr Wachstum noch weiter schwächen - zu einem Zeitpunkt, wo ohnehin die Konjunkturrisiken größer geworden sind.

Jahrelang ist wegen der lockeren Geldpolitik viel Kapital in die Schwellenländer geflossen. Dadurch sind sie jedoch auch abhängiger geworden: Denn wenn sich die Geldpolitik überraschend ändert, können sich die Kapitalströme schnell umkehren. Aktuell sind die Märkte davon überrascht worden, wie stark die US-Notenbank die Zinsen anheben will. Vor einigen Monaten rechneten Investoren eher mit zwei oder drei Zinserhöhungen in diesem Jahr.

Doch auch wegen der massiven Steuersenkungen der Trump-Regierung läuft die US-Wirtschaft besser als erwartet. Daher haben die Führungsmitglieder der Fed auf ihrer Sitzung im Juni ihre Prognosen angepasst und gehen nun im Mittel von vier statt drei Zinsschritten in diesem Jahr aus. ...

