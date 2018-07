Runder Tisch der OIG-Aufsicht thematisiert Erkenntnisse zur

Betrugsbekämpfung und Taktiken für NGOs



Washington (ots/PRNewswire) - Der Generalinspektor der United

States Agency for International Development (USAID) berief Vertreter

von über 50 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) ein, um Wege zur

Bekämpfung von Betrug, Verschwendung und Missbrauch im Rahmen

humanitärer Hilfsprogramme zu besprechen. Der eintägige Runde Tisch

informierte über die sich abzeichnenden Betrugstrends, die

Möglichkeiten zur Minderung des Risikos der Mittelumleitung und die

materielle Unterstützung von Terroristen und anderen bewaffneten

Gruppen sowie über Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und der

Ausbeutung von Hilfsempfängern. Im Rahmen der Veranstaltung wurde

betont, wie wichtig es ist, den Verdacht auf Betrug, Verschwendung

und Missbrauch in USAID-Programmen unverzüglich dem Office of

Inspector General (OIG) zu melden.



"Das heutige Rundtischgespräch unterstreicht die wichtige Rolle

der USAID-Umsetzer bei der Verhinderung von Betrug, Verschwendung und

Missbrauch vor Ort", erklärte USAID-Generalinspektorin Ann Calvaresi

Barr. "Ihre Wachsamkeit an vorderster Front jeder humanitären

Reaktion ist entscheidend, um Missbrauch zu bekämpfen, der genau den

Menschen schaden kann, die von diesen Hilfsprogrammen profitieren

sollen."



Humanitäre Hilfsprogramme stehen vor großen und wachsenden

Herausforderungen, einschließlich der sich ständig

weiterentwickelnder Betrugs- und Korruptionsmechanismen sowohl von

organisierten kriminellen Gruppen als auch von Einzelpersonen. Beim

heutigen Rundtischgespräch beschrieben die OIG Spezialagenten

Betrugstrends und Risiken, die die effektive Lieferung von

Hilfsgütern und Nothilfe in humanitären Krisen gefährden. Dazu

gehören:



- Umleitung zu bewaffneten Gruppen - eine terroristische oder

andere

bewaffnete Gruppe beschränkt oder leitet die Lieferung von

humanitären Hilfsgütern von den vorgesehenen Empfängern um.

Humanitäre Gelder, die an diese Gruppen umgeleitet werden, können

zu Konflikten führen;

- Phantommitarbeiter oder Begünstigte - eine Einzelperson oder

Organisation erhält Geldmittel von Spendern für nicht vorhandene

Mitarbeiter oder Begünstigte; und

- Produktersetzung - Ein Lieferant ersetzt die versprochene Ware

durch eine ähnliche Ware von geringerem Wert, während er für die

höherwertige Ware bezahlt wird.



Diese und andere Mechanismen können dazu führen, dass weniger oder

minderwertige Hilfsleistungen die Begünstigten erreichen. So werden

Leben riskiert und gleichzeitig diejenigen bereichert, die die von

den USA finanzierten Hilfsmaßnahmen ausnutzen.



USAID-Umsetzer, die an vorderster Front einer humanitären Antwort

arbeiten, können oft erste Anzeichen von Betrug, Verschwendung und

Missbrauch erkennen und den US-Behörden melden. Gemäß den

US-Vorschriften, einschließlich der von USAID festgelegten

Vorschriften, sollten die verantwortlichen Umsetzer vermutete

Verstöße, einschließlich des Vorwurfs sexuellen Fehlverhaltens, an

die USAID OIG melden. Am heutigen Runden Tisch erhielten die

Teilnehmer das neueste Handbuch von OIG, Einhaltung von Vorschriften

und Betrugsprävention: Ein Taschenleitfaden für Programm-Umsetzer.

Das Handbuch ist auf der öffentlich zugänglichen Website von OIG

(https://oig.usaid.gov/) verfügbar.



Beim Runden Tisch präsentierte Dan Altman, stellvertretender

Generalinspektor für Ermittlungen, die Erkenntnisse aus den jüngsten

OIG-Untersuchungen. Diese Erkenntnisse verdeutlichten die

Notwendigkeit einer frühzeitigen Selbstanzeige von Betrug,

Verschwendung oder Missbrauch im Zusammenhang mit von USAID

finanzierten Programmen an USAID und OIG, einschließlich der

unverzüglichen Offenlegung aller Vorwürfe der sexuellen Ausbeutung

und des Missbrauchs durch NRO-Mitarbeiter. "Die Umsetzer müssen

Betrugsprogramme verstehen und wissen, wie ihre Organisationen - und

die gesamte Hilfsgemeinschaft - durch betrügerische und

missbräuchliche Handlungen und Verhaltensweisen gefährdet werden",

sagte Herr Altman. "OIG beabsichtigt, diesen Dialog

aufrechtzuerhalten, damit jeder weiß, wonach er suchen muss und wie

und wann er es melden muss."



Am Runden Tisch nahmen auch hochrangige Vertreter der OIG sowie

des Office of General Counsel, der Abteilung für Compliance und der

Action Alliance for Preventing Sexual Misconduct von USAID teil. Bei

der Allianz handelt es sich um eine innerbehördliche Allianz, deren

Aufgabe es ist, die Arbeit von USAID zur Bekämpfung sexuellen

Fehlverhaltens in allen Formen, einschließlich Belästigung, sexueller

Ausbeutung und Missbrauch, zu leiten.



Die Hauptaufgabe von USAID OIG ist die Sicherung und Stärkung der

US-Außenhilfe durch rechtzeitige, zielgerichtete und wirkungsvolle

Aufsicht, einschließlich Untersuchungen und Audits. Der OIG spielt

eine entscheidende Rolle bei der Überwachung von "Notfalleinsätzen im

Ausland", bei denen die US-Regierung mit militärischen und

diplomatischen Mitteln sowie mit ausländischer Hilfe auf bestimmte

Krisen im Ausland reagiert. Das Office of Investigations des OIG legt

den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Aufdeckung, Abschreckung und

Neutralisierung der organisierten Kriminalität, die auf humanitäre

Maßnahmen der USAID abzielt. Es hat sich verpflichtet, speziell auf

Vorwürfe wegen des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung

zu reagieren. OIG organisiert weltweit Informationsveranstaltungen

zum Thema Betrug, um die Mitarbeiter von Agenturen und Umsetzer

kontinuierlich über Betrugsmechanismen und deren Prävention und

Reaktion zu informieren.



USAID-Mitarbeiter, Auftragnehmer, Zuwendungsempfänger und

Begünstigte können vermutete Fälle von Betrug, Verschwendung oder

Missbrauch über die öffentliche Website von USAID OIG oder unter

Verwendung der nachstehenden Informationen melden:



Telefon



1 (800) 230-6539 oder (202) 712-1023



E-Mail



ig.hotline@usaid.gov



Mail

U.S. Agency for International Development

Office of Inspector General

P.O. Postfach 657

Washington, D.C., 20044-0657

USA



