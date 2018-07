Bis heute wurden 70 % der geschätzten Aprikosenernte erreicht. Das Wallis kann in den nächsten Wochen den gesamten Landesbedarf decken. Dies geht aus dem "Ernte- & Marktsituation Beeren KW 30" des Schweizer Obstverbands (SOV) hervor. Bildquelle: Shutterstock.com In der vergangenen Woche wurden 1148.23 t Aprikosen gepflückt, was unter der Wochenprognose (-12 %) von...

Den vollständigen Artikel lesen ...