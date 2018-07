Ein Pionier für neuseeländische Kernobstverkäufe (Äpfel und Birnen) in Europa wurde von seinen neuseeländischen Kollegen auf einem besonderen Gala-Dinner, am Dienstagabend, in Christchurch offiziell anerkannt. Foto © T&G Global Der kaufmännische Leiter von T&G Global, Tony Fissette, bekam den Neuseeländischen Apfel- & Birnenpreis (New Zealand...

Den vollständigen Artikel lesen ...