Erfolgreiches soziales Start-up erfordert zuverlässige Palettenversorgung. Mit seinem Launch am 12. März 2018 legte das soziale Start-up Share einen fulminanten Start hin: Obwohl der Weg ins Supermarktregal für Gründer meist steinig ist, schafften die nachhaltigen Lebensmittel und Pflegeprodukte von share bereits am ersten Tag die Produktplatzierung in 5.000 Rewe- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...