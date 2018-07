Die automatisierten Kassen, die eigentlich installiert wurden, um Kosten und Warteschlangen zu verringern, führen zu einer Zunahme von Diebstählen in England, heißt es in einer Studie. Supermärkte, die mit automatischen Kassen ausgestattet sind, werden häufiger bestohlen (86%) als jene ohne (52%). Bildquelle: Shutterstock.com Das britische Magazin The Conversation...

Den vollständigen Artikel lesen ...