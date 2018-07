In den nächsten vier Wochen testet die Supermarktkette Albert Heijn die "AH Maaltijdmuur" (Speisewand) in dem Hauptbüro in Zaandam. In einem gekühlten Verkaufsautomaten werden Produkte verkauft wie Salate, frische verzehrfertige Speisen und Gerichte aus der Allerhande Box. Foto © AH.nl Die "Maaltijdmuur" ist ideal für Standorte, wo Menschen rund...

Den vollständigen Artikel lesen ...