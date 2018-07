Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



Die neueste Challenge von Huda Kattan erobert das Internet im

Sturm. Nachdem sie sich dabei gefilmt hat, wie sie ein komplettes

Make-up im Aufzug ihres Büros aufgetragen hat, fordert die Gründerin

und CEO von Huda Beauty im Rahmen der ElevatorMakeupChallenge

Beauty-Fans heraus, selbst ähnliche Videos aufzunehmen und zu teilen!



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/722776/Huda_Kattan.jpg )



Die Anweisungen sind ganz einfach: Trage einfach ein komplettes

Make-up in der Zeit auf, in der ein Aufzug vom Erdgeschoss in den

höchsten Stock fährt. Lade dann das Video zwischen dem 18. Juli und

dem 3. August mit dem Hashtag ElevatorMakeupChallenge auf Instagram

hoch. (Der Wettbewerb endet um 23:59 Uhr (GMT).)



Um zur Teilnahme an der Challenge zu ermutigen, wird Huda der

Gewinnerin bzw. dem Gewinner ein Preisgeld von 5.000 USD für ein

Make-up-Stipendium, eine Beauty-Schulung oder eine wohltätige

Organisation ihrer bzw. seiner Wahl schenken.



Am 4. August wird Huda aus allen erhaltenen Einsendungen drei

Finalisten auswählen. Zwischen dem 5. und dem 6. August können sich

Follower auf hudabeauty.com einloggen und über den ersten Platz

abstimmen. Die siegreiche Person wird am 7. August auf der Website

bekannt gegeben.



Huda sagt: "Diese Challenge ist wirklich schwierig ? ich habe echt

viele seltsame Blicke geerntet, als ich das getan habe! Ich bin von

der Tiefgarage in den 27. Stock unseres Bürogebäudes gefahren und

habe dabei ein VOLLES GLAM-MAKE-UP hingelegt ? sogar mit falschen

Wimpern! Viele von unseren Followern möchten Make-up-Artists und

Beauty-Unternehmer werden. Artists zu unterstützen gehört immer schon

zu meinen Zielen. 5.000 USD in bar für Ausbildungs- oder wohltätige

Zwecke zur Verfügung zu stellen, schien mir einfach die beste

Möglichkeit zu sein, diese Challenge gebührend zu feiern und etwas

für das Gemeinwohl zu tun."



Über Huda Kattan:



Huda Kattan ist die Gründerin und CEO von Huda Beauty, einer der

am schnellsten wachsenden Beauty-Marken weltweit. Sie wurde von TIME

Magazine zu einer der 25 einflussreichsten Personen im Internet

gekürt und von Women's Wear Daily als "Digital Innovator of the Year"

ausgezeichnet. Sie ist Unternehmerin, international anerkannte

Beauty-Autorität, Make-up-Artist mit Hollywood-Ausbildung und

Content-Erstellerin. Auf ihr Beauty-Blog HudaBeauty.com folgten

später ein gleichnamiger YouTube-Kanal und Instagram-Account. Heute

hat ihr Instagram-Account mehr als 26 Millionen Follower und ihr

YouTube-Kanal mehr als 1,8 Millionen Abonnenten. Huda gründete ihre

gleichnamige Kosmetikmarke Huda Beauty 2013. Zunächst wurden falsche

Wimpern vertrieben und später wurde das Produktsortiment um

Lippenstift, 3D-Highlighter-Paletten und strukturierte

Lidschatten-Paletten erweitert.



Originaltext: Huda Beauty

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065325

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065325.rss2



Pressekontakt:

Samantha Wilkins

PR Manager

samantha@hudabeauty.com

+971 (0)50 371 8757