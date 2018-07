"Handelsblatt" zu Fachkräfteeinwanderungsgesetz:

"Das geplante neue Zuwanderungsgesetz ist auch ein Versuch der Regierung, sich aus der Grube zu heben, die sie selbst mit gegraben hat. Die vom Arbeitsminister angekündigte Qualifizierungsoffensive - so viel ist klar - wird die Misere jedenfalls nicht lösen. Denn aus dem Versicherungssachbearbeiter, der wegen der Digitalisierung seinen Job verliert, wird auch mit finanzieller Unterstützung der Arbeitsagentur noch kein IT-Fachmann. Deshalb ist es so wichtig, dass die am Arbeitsmarktbedarf ausgerichtete Zuwanderung rasch kommt."/al/DP/he

AXC0029 2018-07-26/05:35