"Volksstimme" zur Bilanz der Deutschen Bahn:

"Wenn Vorstandschef Richard Lutz erzählt, dass die Bahn von immer mehr Bürgern als "Schlüssel für eine erfolgreiche Klima- und Verkehrswende" wahrgenommen werde, hat er sich wohl lange nicht mehr mit Fahrgästen unterhalten. Bahnfahren ist gerade für die darauf angewiesenen Pendler purer Stress, weil die Bahnen oft unpünktlich und in Stoßzeiten rappelvoll sind. Hinzu kommen die Baustellen, die in der Regel aber nur Ersatzinvestitionen sind. Dabei wäre speziell im Güterverkehr eine modernisierte Infrastruktur dringend nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Straße zu erhöhen. Das Transportvolumen ist wieder gesunken, um knapp sieben Prozent. Ein breites Betätigungsfeld für das seit Jahren von der CSU geführte Verkehrsministerium, sollte man meinen. Doch Andreas Scheuer kümmert sich wie Vorgänger Alexander Dobrindt lieber um die deutsche Automobilindustrie. Verkehrswende in Deutschland? Ein schlechter Witz."/be/DP/he

