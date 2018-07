Facebook hat es offenbar nur für einen Tag nach China geschafft. Nachdem das im Reich der Mitte von der Zensur blockierte soziale Netzwerk in der ostchinesischen Stadt Hangzhou eine Firma für eine Innovationsplattform gegründet hatte, wurde die Zulassung wieder entzogen. Die Entscheidung habe die Cyber-Verwaltung in Peking getroffen, berichtete die "New York Times" am Donnerstag. Es habe Differenzen zwischen der Internetaufsicht und den lokalen Stellen gegeben. Es wäre die erste offizielle Vertretung von Facebook auf dem Markt in China gewesen, wo das Netzwerk seit 2009 blockiert ist. Das Zentrum hätte Entwickler und Start-ups in China unterstützen sollen./lw/DP/zb

