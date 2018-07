Der Nürnberger Marktforscher GfK veröffentlicht am Donnerstag (8.00 Uhr) seine neuen Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Die Erwartungen der Deutschen an die konjunkturelle Entwicklung haben sich zuletzt noch etwas abgeschwächt. Große Einbrüche bei der Kauflaune hat es nach Einschätzung von Experten aber nicht gegeben.

Für das Gesamtjahr geht die Gesellschaft für Konsumforschung inzwischen davon aus, dass die privaten Konsumausgaben um 1,5 Prozent steigen werden - und damit nicht ganz so stark wie im Vorjahr. Ökonomen erwarten, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schwächer wächst als noch zu Jahresbeginn gedacht. Eine Ursache ist der Handelskonflikt der USA mit China und der EU./cat/DP/stw

