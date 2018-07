Das Kabinenpersonal des irischen Billigfliegers Ryanair setzt am Donnerstag seinen zweitägigen Ausstand fort. Dabei werden voraussichtlich erneut zahlreiche Flüge von und nach Spanien, Belgien und Portugal ausfallen. Bereits am Mittwoch hatte der Ausstand mitten in der Ferienzeit bei vielen Reisenden für Unmut gesorgt. Ärger herrschte vor allem wegen der kurzfristigen Streichung Dutzender Flüge in Italien, speziell in Bergamo und Pisa.

Insgesamt ließ Europas größte Billig-Airline wegen der fehlenden Flugbegleiter europaweit um die 500 Verbindungen ausfallen. Die Gesellschaft hatte ursprünglich von 300 Ausfällen in Spanien, Portugal und Belgien gesprochen. Auch an mehreren deutschen Flughäfen waren Verbindungen annulliert worden. Die Flugbegleiter fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen./cfn/DP/stw

