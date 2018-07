=== 06:30 FR/Essilor International SA, Ergebnis 1H, Charenton-le-Pont *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 2Q, Leverkusen *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q, Wiesbaden 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1H, Stuttgart *** 07:00 NL/Airbus Group, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 2Q, Leuwen *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q, Espoo *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H, Basel 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q, Seoul *** 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H, Vevey *** 07:30 DE/Daimler AG, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz), Stuttgart 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H, Herzogenrath *** 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H, Rueil-Malmaison 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q, Den Haag *** 07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: 10,6 Punkte zuvor: 10,7 Punkte *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefon-PK), München 08:00 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q (13:00 Telefonkonferenz), Neutraubling *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H (09:00 PK), Wien *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 2Q, Courbevoie *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 2Q, Den Haag *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Sky plc, Jahresergebnis, Isleworth *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q, London 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q, Madrid 08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q, Seoul 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1H, Bielefeld *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 99 zuvor: 97 *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe 10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Kosten für Flüge von Bundespolizisten als "Sky Marshals", Karlsruhe 11:00 DE/Bundesverband Windenergie (BWE), PK zu Ausbauzahlen Windkraft an Land im ersten Halbjahr, Berlin *** 12:00 US/Praxair Inc, Ergebnis 2Q, Danbury 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q, Baltimore *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q, Oak Brook *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: revidiert -0,4% gg Vm; vorläufig -0,6% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 207.000 *** 17:40 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H, Courbevoie 17:45 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H, Paris *** 18:30 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H, Clichy *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q, Seattle 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q, Seattle *** 22:09 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara *** - DE/Continental AG, AR-Sitzung mit Abstimmung über Neuordnung der Konzern-Struktur, Hannover - DE/PSI AG, Ergebnis 1H, Berlin - US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q (vor Börsenbeginn), New York ===

