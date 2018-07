Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Fast drei Jahre nach dem Beginn der Ermittlungen wegen der Abgasmanipulationen im VW-Konzern Ende September 2015 erhalten die Beschuldigten erstmals einen vollständigen Zugriff auf die Akten der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die Verteidiger mehrerer Tatverdächtiger bestätigten gegenüber dem Handelsblatt, dass ihnen die Unterlagen vorliegen. Es handelt sich allein um 81 Hauptakten mit jeweils rund 200 Seiten. Dazu kommen unter anderem 22 Sonderbände sowie 18 Beweismittelordner. (Handelsblatt S. 17)

CLARIANT - "Wir blicken mit Sorge auf den eskalierenden Handelsstreit", sagte Hariolf Kottmann, Chef des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant. Der Konzern stell in seinen Werken in Amerika Produkte her, die von dort nach China exportiert werden. Schutzzölle könnten dafür sorgen, dass diese Rechnung nicht mehr aufgeht. In diesem Fall erwägt Kottmann einen Teilrückzug aus dem US-Markt. (FAZ S. 21)

OPEL - Beim Autobauer Opel warnt Vorstandschef Michael Lohscheller vor zu viel Optimismus. "Es wäre gefährlich, jetzt in Euphorie zu verfallen oder sich zurückzulehnen", sagte Lohscheller. "Es handelte sich ja schließlich erst einmal um Halbjahreszahlen. Wir werden unsere Anstrengungen im zweiten Halbjahr fortsetzen. Im Februar 2019 wissen wir dann, wo wir für das Gesamtjahr stehen." Die Opel-Mutter PSA hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Opel erstmals seit 1999 wieder Gewinn erwirtschaftet hat. Vorwürfe, Opel entwickele sich zu einer reinen Design-Hülle für PSA, wies er zurück: "Opel wird noch deutscher, als es jemals der Fall war. Jeder Opel wird in Rüsselsheim entwickelt - das war unter GM nicht immer der Fall." (FAZ S. 18)

ARAMCO - Der weltgrößte Ölförderer schiebt den Börsengang auf die lange Bank. Ein Milliardendeal mit dem Chemieriesen Sabic kommt ihm dabei gelegen. Seit Anfang dieser Woche gibt es nun Berichte, dass Aramco Milliardenkredite auslotet, um Anteile des mehrheitlich staatlichen Petrochemieriesen Sabic zu kaufen. Aramco räumte auf Anfrage ein, "in einem frühen Stadium" der Übernahme von Sabic-Anteilen zu sein. Damit entstünde der Chemiekonzern mit der weltweit größten Rohstoffbasis. (Handelsblatt S. 18)

WPD - Bislang hatte Sabine Sparwasser keinen Anlass, sich in ihrer Funktion als deutsche Botschafterin in Kanada schützend vor ein deutsches Unternehmen zu stellen. Aber im Fall des deutschen Windparkentwicklers WPD hält sie jetzt den Zeitpunkt für gekommen, das Wort zu ergreifen. "Jede neue Regierung hat das Recht, den Kurs zu wechseln. Aber die einseitige Absage eines Projekts per Gesetz ist nicht nur für das Unternehmen verunsichernd, sondern zugleich ein Vorgang, der andere potenzielle Investoren abschreckt", sagte Sparwasser Kanadas zweitgrößter Tageszeitung "The Globe and Mail". Der Fall WPD hat mittlerweile auch Berlin erreicht. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte auf Anfrage mit, man tausche sich darüber mit der deutschen Botschaft in Kanada aus. In Regierungskreisen hieß es, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe das Thema bereits gegenüber dem neuen kanadischen Handelsminister Jim Carr angesprochen. Carr ist seit einer Woche im Amt. Das Windpark-Projekt "White Pines" ist damit ein deutsch-kanadisches Politikum geworden. WPD treibt das Vorhaben in der kanadischen Provinz Ontario seit Jahren voran. Doch ein Regierungswechsel in Ontario könnte das Unternehmen aus Bremen dazu zwingen, bereits montierte Windräder wieder abzubauen. (Handelsblatt S. 9)

UPS - Der Logistikkonzern United Parcel Service (UPS) hat einen wichtigen Etappensieg vor Gericht errungen. Die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs, Juliane Kokott, hat ihren Richterkollegen vorgeschlagen, das im Jahr 2013 von der EU-Kommission ausgesprochene Verbot der Übernahme des niederländischen Zustelldienstes TNT Express durch UPS endgültig für nichtig zu erklären - und somit die Vorinstanz, das sogenannte EU-Gericht, abschließend zu bestätigen. In der überwiegenden Zahl der Fälle folgt der Gerichtshof dem Schlussantrag der Generalanwältin. (Börsen-Zeitung S. 9)

FACEBOOK - Ungeachtet des Facebook-Datenskandals zahlt die EU-Kommission jedes Jahr im Schnitt mehr als eine Million Euro für Onlinewerbung an Facebook. Das geht aus einer Antwort der EU-Kommission auf eine Anfrage der Linken im EU-Parlament hervor, die der Neuen Osnabrücker Zeitung vorliegt. Demnach zahlte die EU-Behörde in einem Zeitraum von dreieinhalb Jahren (November 2014 bis April 2018) insgesamt 3,94 Millionen Euro direkt an das Unternehmen oder indirekt über Agenturen, um Werbung auf Facebook zu schalten. (Neue Osnabrücker Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2018 00:29 ET (04:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.