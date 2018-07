Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ASYL - Ohne die betreffenden CSU-Politiker beim Namen zu nennen, hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, deutliche Kritik an Äußerungen führender Christsozialer zur Flüchtlingspolitik geübt. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung bezeichnete er den Ausdruck "Herrschaft des Unrechts", den CSU-Chef Horst Seehofer im Februar 2016 im Zusammenhang mit der Aufnahme vieler Flüchtlinge verwendet hatte, als "inakzeptable" Rhetorik: "Sie möchte Assoziationen zum NS-Unrechtsstaat wecken, die völlig abwegig sind." Zum Begriff der "Anti-Abschiebeindustrie", den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Mai mit Blick auf Flüchtlingshelfer und Asylanwälte benutzt hatte, sagte Voßkuhle: "Wer rechtsstaatliche Garantien in Anspruch nimmt, muss sich dafür nicht beschimpfen lassen." (SZ S. 2)

FLÜCHTLINGSKRISE - Die Flüchtlingskrise ist nach Ansicht der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien (CDU) weitgehend ausgestanden. Sie ist eine der Initiatoren der Plattform "Union der Mitte" von CDU-und CSU-Mitgliedern. "Mir sagen Bürgermeister aus vielen Teilen Deutschlands, dass sie die Probleme ganz gut im Griff haben, dass die Zeit der Überforderung unserer Gesellschaft längst vorbei ist. Jetzt geht es darum, die Integration mit Macht voranzutreiben", sagte Prien. Die 53-Jährige ist in der Jamaika-Koalition in Kiel auch für Wissenschaft und Kultur zuständig. Die Politikerin, die gegen einen Rechtskurs der Unionsparteien eintritt, kritisierte indirekt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). (Welt S. 4)

ABGASTESTS - Die Autoindustrie gerät wegen neuer Hinweise auf Tricksereien bei den WLTP-Emissionstests unter Druck. "Statt nach Schlupflöchern bei den neuen CO2-Tests zu suchen, sollten die Hersteller lieber emissionsfreie Autos entwickeln, um ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit zu verteidigen und das Klima zu schützen", sagte die zuständige EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska dem Handelsblatt. Offenbar hätten einige in der Autobranche keine Lehren aus dem Dieselskandal gezogen. Experten der Brüsseler Behörde hatten zuvor Indizien gefunden, dass Hersteller die Umstellung auf ein neues Testverfahren nutzen, um zu hohe CO2-Emissionen anzugeben. (Handelsblatt S. 8)

DIESEL - Kurz vor dem Jahrestag des ersten Dieselgipfels hat sich in der Praxis nichts getan. Der geplante Milliarden-Fonds für bessere Luft ist weiterhin leer, weder Autokonzerne noch Bund haben ihn bisher gefüllt. (SZ S. 15)

FRANKFURT - Im internationalen Wettbewerb der Finanzplätze wünscht sich die Helaba ein größeres Engagement der Bundesregierung für Frankfurt. "Ich sehe auch aus Berlin in jüngster Zeit positive Signale, würde dem Finanzplatz Frankfurt aber noch deutlich mehr Unterstützung seitens der Bundesregierung wünschen. Und zwar in dem Sinne, dass klar kommuniziert wird: Die Finanzbranche ist nichts Böses, sondern ein unverzichtbarer Teil unserer Volkswirtschaft." Das sagte die Chefvolkswirtin der Landesbank, Gertrud R. Traud, im Interview der Börsen-Zeitung. Eine Abschaffung der Abgeltungsteuer, also eine höhere Besteuerung von Kapitalerträgen, oder die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, passten allerdings nicht zu einer Politik der Finanzplatzförderung. (Börsen-Zeitung S. 3)

FACHKRÄFTE - Mit seinen Plänen, die Zuwanderung gefragter Fachkräfte zu erleichtern, rennt Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei der Wirtschaft offene Türen ein. "Fachkräfteengpässe sind für mehr als 60 Prozent der deutschen Unternehmen ein erheblicher Risikofaktor für die Geschäftsentwicklung", sagte der Vizehauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier. Das exklusiv für das Handelsblatt berechnete Ifo-Beschäftigungsbarometer zeigt zudem, dass die Unternehmen weiter auf Mitarbeitersuche sind. (Handelsblatt S. 9)

GRIECHENLAND - Die Bundesregierung hat das Ausmaß der Schuldenerleichterungen für Griechenland erstmals öffentlich quantifiziert. "Das Volumen der zusätzlichen Zinsstundung über zehn Jahre ist abhängig von der tatsächlichen Zinsentwicklung und wird vom BMF derzeit in einer Größenordnung von rund 34 Milliarden Euro geschätzt", heißt es nun in einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Otto Fricke. (FAZ S. 17)

SPD-RENTENPLÄNE - Die Arbeitgeber wehren sich gegen die Rentenpläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Weder die "Haltelinie" zur Stabilisierung des Rentenniveaus noch die Verbesserungen bei Mütter- und Erwerbsminderungsrenten finden ihren Zuspruch. "Die vorgelegten Rentenpläne sind teuer, ungerecht und kurzsichtig", heißt es in der Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zu Heils Gesetzentwurf nach Informationen der FAZ. Allein bis 2030 würden die Leistungsausweitungen rund 75 Milliarden Euro zusätzlich kosten. "Davon werden rund 65 Milliarden Euro die Beitragszahler schultern müssen. Das ist eine schwere Hypothek für die junge Generation und für Wachstum und Beschäftigung", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer der FAZ. (FAZ S. 15)

ONLINE-HANDEL - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den verbreiteten Umsatzsteuerbetrug von Online-Händlern auf Internet-Plattformen wie Ebay oder Amazon wirkungsvoller bekämpfen. Dazu legt Scholz dem Kabinett am 1. August den Entwurf eines "Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften" vor. Der Entwurf liegt der Rheinischen Post vor. Er sieht vor, die Online-Marktplätze ab 1. Januar 2019 stärker in die Pflicht zu nehmen, um die Umsatzsteuerhinterziehung im Netz zu unterbinden. (Rheinische Post)

LANDWIRTSCHAFT - Der Deutsche Bauernverband hat Bund und Länder aufgefordert, wegen der Trockenheit und Hitze einen Notstand zu erklären und existenzbedrohten Landwirten unbürokratisch Geld zukommen zu lassen. "Die Lage ist ernst", sagte Verbandpräsident Joachim Rukwied der Rheinischen Post. In diesem Jahr zeichneten sich Schäden in Milliardenhöhe ab. Im Durchschnitt seien Ernteausfälle in Höhe von 20 Prozent zu befürchten - in Regionen vor allem im Norden und Osten des Landes breche die Ernte aber um bis zu 70 Prozent ein. "Dort sind manche Betriebe in ihrer Existenz bedroht." (Rheinische Post)

