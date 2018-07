Facebook (WKN: A1JWVX) ist bereits jetzt die wohl meistdiskutierte Aktie der Woche: Im After Market am Mittwoch rauscht der Kurs des Social Media Giganten nach Zahlenvorlage für das 2. Quartal um über -24% in die Tiefe. Tagsüber hatten Anleger noch 50 US$ mehr für einen Anteilsschein bezahlt. Erinnerungen an Netflix (WKN: 552484) werden wach.

Mit einem EPS von 1,74 US$ liegt Facebook sogar in den Erwartungen. Das zeigt einmal mehr, dass an der Börse nur die Zukunft zählt. Die desaströsen Aussichten für das Umsatzwachstum und vom Chief Financial Officer (CFO) David Wehner befeuerte Befürchtungen über steigende Kosten sind der Knackpunkt. Ist die Wachstumsstory nun vorüber?

Hat es sich ausgewachsen?

Die gute Nachricht vorweg: Die Analystenerwartungen von 1.75 US$ Gewinn pro Aktie (EPS) zwischen März und Juni unterbot Facebook ...

