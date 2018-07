Nachbörslich konnte der DAX deutlich zulegen und bis über 12.700 Punkte ansteigen. Per Handelsschluss in den USA lag der DAX bei 12.726 Punkten. Hintergrund war ein Durchbruch in den Verhandlungen von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum Handelskonflikt. Der Index sollte nun weiter ansteigen können und zunächst 12.780 Punkte anlaufen. Über 12.780 Punkten ist mit einem Anstieg bis 12.870/12.900 Punkte zu rechnen.

Fazit: DAX mit Kursziel bei 12.870 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.580 Punkten, nachbörslich bei 12.730 Punkten.

Indikatoren long.

Über 12.700 Punkten weiterer Anstieg bis 12.870 Punkte erwartet.

Monatschart: Unter 12.800 Punkten notiert der DAX noch unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. ...

