The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0LX9 DZ BANK IS.A982 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0RJB5 DEKA TILG ANL FLEX 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2RA3 UC-HVB 21 USD6MF BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB2500 NORDLB FESTZINSANL.18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2518 NORDLB FESTZINSANL.18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB25Z7 NORDLB FESTZINSANL.18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2526 NORDLB FESTZINSANL.18/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2534 NORDLB FESTZINSANL.18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2559 NORDLB FESTZINSANL.18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2567 NORDLB FESTZINSANL.18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2575 NORDLB FESTZINSANL.18/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2583 NORDLB FESTZINSANL.18/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA US02364WAW55 AMERICA MOVIL 10/40 BD01 BON USD N

CA XFRA US29082HAB87 EMBRAER NETHERL.FIN.17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US50077LAJ52 KRAFT HEINZ F. 16/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US718172AP42 PHILIP MORRIS INTL 12/42 BD01 BON USD N

CA XFRA US744320BA94 PRUDENTIAL FINL 2049 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1860992574 SVENSK.HDLSB.18/20 FLRMTN BD01 BON EUR N

CA 2JZ XFRA FR0013018041 NAVYA S.A. INH. EO-,10 EQ00 EQU EUR N

CA SAUA XFRA IM00BD3D1V47 TERRA CAPITAL PLC DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA QCLP XFRA US42327L3096 HELIOS+MATHE.ANALYT.DL-01 EQ00 EQU EUR Y

CA 9PDA XFRA US7223041028 PINDUODUO INC. SP.ADR/4 EQ00 EQU EUR N

CA 2HQ XFRA US88688T1007 TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 EQ00 EQU EUR N