The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB1FF7 BAY.LDSBK.OPF.R.20334 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5953 LDSBK.SAAR IHS S.595 BD01 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0BH9 EFSF 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US471048AF59 JAP BK INT 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828QY99 US TREASURY 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0179346274 SEGRO PLC 03/19 BD01 BON GBP N

CA YEBM XFRA XS1755225064 KRED.F.WIED.18/21 NTS NK BD01 BON NOK N

CA XFRA US06366RU787 BK MONTREAL 2018 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US06366RU860 BK MONTREAL 2018 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US912828S687 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828VQ01 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0799652861 AFR. DEV. BK 12/18 MTN BD02 BON BRL N

CA D2XB XFRA XS1268552061 DEXIA CL 15/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1465342100 EMIS FINANCE 16/18 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN BD02 BON EUR N