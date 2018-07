FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

G4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/600

SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC

QCLN XFRA US42327L2007 HELIOS+MATHE.ANALYT.DL-01