FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
G4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/600
SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC
QCLN XFRA US42327L2007 HELIOS+MATHE.ANALYT.DL-01
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
G4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/600
SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC
QCLN XFRA US42327L2007 HELIOS+MATHE.ANALYT.DL-01