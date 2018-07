Als Billig-Airline war Ryanair jahrelang unschlagbar. Wer derart günstige Flüge anbietet, muss natürlich die Kosten klein halten. In erster Linie betrifft dies das Personal, die Flugbegleiter und die Piloten. Nur spielen diese nicht mehr mit. Flugbegleiter müssen Getränke an Bord selber zahlen. Zudem müssen sie nach eigenen Angaben bei Krankheit zunächst zur Arbeit erscheinen, um schriftlich Auskunft über ihre Symptome zu geben. Jetzt wird gestreikt. Das kostet Vertrauen und am Ende werden die Kosten für Ryanair weiter steigen. Der Chart sieht extrem angeschlagen aus. Finger weg.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 30 vom 26.7.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info