Die EU-Datenschutzverordnung und der Skandal um Cambridge Analytica hat bei Facebook deutliche Spuren hinterlassen. In Europa ging die Zahl der täglich und monatlich aktiven Nutzer nach Greifen der neuen Datenschutz-Regeln zurück. Der am Mittwochabend veröffentlichte Quartalsumsatz verfehlte die Analysten-Erwartungen und auch die Prognose des Unternehmenschefs war schwächer als erwartet. Nachbörslich ging es bei Facebook mehr als 20 Prozent nach unten. Damit verlor der Börsenwert von Facebook innerhalb weniger Stunden um mehr als 100 Milliarden Dollar. Die Zahl der mindestens einmal im Monat aktiven Nutzer in Europa sank von 377 auf 376 Millionen. Bei den täglich zurückkehrenden Mitgliedern gab es sogar einen Rückgang von 282 auf 279 Millionen. Insgesamt legte die Zahl monatlich aktiver Facebook-Nutzer weltweit von knapp 2,2 auf 2,234 Milliarden zu. Das Wachstum verlangsamte sich damit aber. Experten hatten mit 2,25 Milliarden Nutzer gerechnet.

