FRANKFURT (Dow Jones)--Der Werkstoffhersteller Covestro hat auch im zweiten Quartal von höheren Preisen und wachsender Nachfrage profitiert und ist unerwartet deutlich gewachsen. Vor diesem Hintergrund wird der vor wenigen Monaten in den DAX aufgestiegene Konzern etwas optimistischer. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018 nun mit einem Wert über dem des Vorjahres von rund 3,4 Milliarden Euro.

In den drei Monaten per Ende Juni verlief das Geschäft schwungvoller als im Auftaktquartal. Der Umsatz wuchs um 10,4 Prozent auf 3,86 Milliarden Euro. Analysten hatten nur mit einem Anstieg um 5,9 Prozent auf 3,70 Milliarden Euro gerechnet. Im ersten Quartal hatten die Einnahmen um 5,4 Prozent zugelegt. Der Absatz im Kerngeschäft stieg um 4,4 Prozent.

Das EBITDA reichte nicht ganz an die Marke von 1 Milliarde Euro heran, die im ersten Quartal 2018 erstmals in einem Dreimonatszeitraum geknackt worden war. Das Ergebnis stieg um 16,2 Prozent auf 985 Millionen Euro und fiel damit höher aus als der Konsens der Beobachter von 970 Millionen Euro. Covestro selbst hatte beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ein Ergebnis "über dem Vorjahreswert" von 848 Millionen Euro angepeilt. Im Auftaktquartal war das EBITDA um knapp 26 Prozent in die Höhe geschnellt.

Nach Steuern verdiente die einstige Bayer-Tochter mit 604 Millionen Euro knapp ein Viertel mehr als im Vorjahr, Analysten hatten 582 Millionen Euro prognostiziert. Im ersten Quartal war das Konzernergebnis um 37,6 Prozent gestiegen.

"Die Nachfrage nach unseren Produkten hält weltweit an. Das zeigt, dass unsere Strategie aufgeht. Wir bedienen mit unseren Produkten die wichtigen globalen Trends", sagte Vorstandsvorsitzender Markus Steilemann.

Für das Gesamtjahr hob die Covestro AG die Prognose zum EBITDA an, das Ergebnis soll nun über dem Wert des Vorjahres (3,4 Milliarden Euro) liegen, bisher war mit einem Ergebnis "ungefähr" auf dem Niveau gerechnet worden. Auch für die Rendite (ROCE) wird der Konzern zuversichtlicher. Der ROCE soll nun ungefähr auf Vorjahresniveau liegen. Zuvor lautete das Ziel: annähernd das Niveau 2017 erreichen.

Der Absatz im Kerngeschäft soll mit einer Rate im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, wurde bestätigt. Der freie operative Cashflow soll die Marke von 2 Milliarden Euro übertreffen, 2017 waren es 1,8 Milliarden.

