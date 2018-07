FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERLEICHTERUNG - Die Abwendung einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) dürfte am Donnerstag für steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt sorgen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,71 Prozent höher auf 12 669 Punkte.

USA: - NASDAQ-REKORD - Spekulationen über eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU haben die Wall Street am Mittwoch angetrieben. Die wichtigsten Aktienindizes nahmen am Mittwoch im späten Handel Fahrt auf und schlossen teils deutlich im Plus. Die technologielastigen Auswahlindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite schwangen sich sogar zu Rekordhöhen auf.

ASIEN: - GEMISCHT - Trotz der sich anbahnenden Entspannung im Handelsstreit tendieren viele wichtige Börsen in Asien am Donnerstag im Minus. Japans Nikkei 225 verzeichnet Abgaben von 0,11 Prozent, Hongkongs Hang Seng geht 0,8 Prozent bergab, Chinas CSI 300 fällt 0,99 Prozent.

DAX 12.579,33 -0,87%

XDAX 12.715,51 0,36%

EuroSTOXX 50 3.468,45 -0,43%

Stoxx50 3.116,44 -0,24%

DJIA 25.414,10 0,68%

S&P 500 2.846,07 0,91%

NASDAQ 100 7.508,59 1,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,02 -0,15%

Bund-Future Settlement 162,37 -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1728 0,00%

USD/Yen 110,76 -0,19%

Euro/Yen 129,90 -0,20%

ROHÖL:

Brent 74,34 +0,42 USD

WTI 69,38 +0,08 USD

