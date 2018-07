Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle hat im ersten Halbjahr von einer stärkeren Dynamik in den USA und in China profitiert. Auch das Geschäft mit der Säuglingsnahrung nahm Fahrt auf. So stieg der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um 2,3 Prozent auf 43,9 Milliarden Schweizer Franken (38 Mrd Euro), wie der Hersteller von Kitkat-Schokoriegeln, Maggi-Suppe und Nescafé am Donnerstag in Vevey mitteilte. Aus eigener Kraft wuchs der Konzern um 2,8 Prozent, was mehr war als Analysten erwartet hatten. Für das Gesamtjahr präzisierte der Konzern seine Umsatzprognose und erwartet nun ein Wachstum von 3 Prozent. Die Spanne betrug zuvor 2 bis 4 Prozent.

Der Gewinn verbesserte sich im ersten Halbjahr um 19 Prozent auf 5,8 Milliarden Franken. Dies lag unter anderem an Unternehmensverkäufen. Nestle bekommt derzeit Druck vom aktivistischen Investor Dan Loeb. Dieser hatte sich bei dem Konzern eingekauft und dringt auf mehr Tempo beim Konzernumbau. Konkret fordert er die Trennung von 15 Prozent des Umsatzes. Die Mittel daraus sollen für Zukäufe und weitere Aktienrückkäufe verwendet werden./she/jha/

ISIN CH0038863350

AXC0072 2018-07-26/07:47