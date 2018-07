Am 25.06. hatten wir im RuMaS Express-Service über eine kommende Trading-Chance mit Telefonica berichtet. Der Beitrag hatte den folgenden Titel: "Telefonica Deutschland: Das könnte die Bodenbildung sein! Die Entscheidung fällt jetzt!!". Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Die Telefonica-Aktie zeigt einen blitzsauberen Abwärtstrend seit Mai 2018. Die charttechnische Unterstützung liegt im Bereich von 3,40 Euro und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...