KTM hat im Halbjahr Motorräder in Rekordhöhe von 126.808 abgesetzt, der Umsatz der KTM Industries-Gruppe im ersten Halbjahr 2018 erreichte 821,8 Mio. Euro (+8%) nach 758,8 Mio. Euro im Vorjahr. Das operative Betriebsergebnis (EBIT) im ersten Halbjahr 2018 liegt bei 78,4 Mio. Euro nach 65,8 Mio. Euro im Vorjahr (+19%). Der Ergebniseffekt aus dem Verkauf der Pankl-Gruppe (um 130,5 Mio. Euro an Pierer Industrie) beträgt rund 26 Mio. Euro. Die um den Pankl-Effekt bereinigte EBIT-Marge in Höhe von 6,4 Prozent liegt unter Berücksichtigung von vier Serienanläufen über den Planvorgaben. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt mit 126,2 Mio. Euro über dem Vorjahreswert von 105,8 Mio. Euro. In allen Weltregionen konnte KTM den Angaben...

