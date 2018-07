Nach einem Gewinneinbruch hat das Unternehmen im zweiten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Die Unternehmensführung stimmte Anleger zudem auf anhaltende Kostenbelastungen ein. Ford erklärte, die Arbeiten an der laufenden Neustrukturierung könnten zu Belastungen von bis zu 11 Mrd. $ vor Steuern in den nächsten drei bis fünf Jahre führen. Grund für die mauen Zahlen sind die höheren Rohstoffpreise und die schwächeren Währungen als Folge des von Trump entfachten Handelsstreits sowie die Belastungen durch die von Trump eingeführten Zölle. Ford erwartet nach eigenen Angaben für 2018 nur noch ein Ergebnis je Aktie von 1,30 bis 1,50 $ nach zuvor 1,45 bis 1,70 $. Im zweiten Quartal fiel der Überschuss auf 1,07 Mrd. $ von 2,05 Mrd. $ im gleichen Vorjahreszeitraum. Grund war hier neben den Problemen in China und Europa ein Feuer bei einem Zulieferer gewesen, das die Produktion seiner gefragten Geländewagen unterbrochen habe.



