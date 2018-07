Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aena nach Halbjahreszahlen von 171 auf 168 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Prognose für den Gewinn je Aktie des Flughafenbetreibers. Dabei berücksichtigte sie unter anderem ein etwas geringeres Verkehrswachstum in diesem Jahr und den überraschend niedrigen Barmittelzufluss in der ersten Jahreshälfte./la/he Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0169 2018-07-25/21:42

ISIN: ES0105046009