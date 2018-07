PUMA SE: PUMA verzeichnet starkes Quartal mit 15% Umsatz- und 33% EBIT-Wachstum DGAP-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis PUMA SE: PUMA verzeichnet starkes Quartal mit 15% Umsatz- und 33% EBIT-Wachstum 26.07.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Q2 2018 PUMA verzeichnet starkes Quartal mit 15% Umsatz- und 33% EBIT-Wachstum EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2018 bestätigt Herzogenaurach, 26. Juli 2018 Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2018 - Umsätze steigen währungsbereinigt um 15% auf EUR 1.049 Millionen (+8% in der Berichtswährung Euro) mit zweistelligen Wachstumsraten in allen Regionen und Produktsegmenten - Rohertragsmarge verbessert sich aufgrund höherer Umsätze durch neue Produkte mit besserer Marge und positiver Währungskurseinflüsse auf 48,6% - Operative Aufwendungen (OPEX) steigen um 11% aufgrund höherer umsatzabhängiger variabler Kosten und höherer Investitionen in Marketing und Retail - Operatives Ergebnis (EBIT) erhöht sich um 33% auf EUR 58 Millionen (Vorjahr: EUR 43 Millionen) - PUMA-Aktie in MDAX aufgenommen - Governance-Struktur ändert sich von einer monistischen SE zu einer dualistischen SE - Langfristige Partnerschaft mit dem belgischen Fußballstar Romelu Lukaku bekanntgegeben - Antoine Griezmann und Lukaku belegen zweiten und dritten Platz in der Torschützenliste der Weltmeisterschaft - PUMA gibt Wiedereinstieg in Basketball-Kategorie bekannt Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2018 - Umsätze steigen währungsbereinigt um 18% auf EUR 2.180 Millionen; aufgrund negativer Wechselkurseffekte beträgt der Anstieg in der Berichtswährung Euro lediglich 10,5% - Rohertragsmarge verbessert sich um 160 Basispunkte auf 48,4% - Operative Aufwendungen (OPEX) steigen um 9% aufgrund höherer Marketingaktivitäten, höherer umsatzabhängiger variabler Kosten und Investitionen in Retail - Operatives Ergebnis (EBIT) verbessert sich um 50% von EUR 114 Millionen auf EUR 170 Millionen - Konzernergebnis steigt von EUR 71,5 Millionen im Vorjahr auf EUR 98,5 Millionen und Ergebnis je Aktie erhöht sich entsprechend von EUR 4,79 im Vorjahr auf EUR 6,59 - Erfolgreiche "Do You" Kampagne im Segment Women's fortgesetzt Bjørn Gulden, CEO PUMA SE: "Das zweite Quartal entwickelte sich für uns positiv. Die Umsätze stiegen organisch um 15% und das EBIT um 33%. Alle Regionen und alle Produktkategorien erzielten ein zweistelliges organisches Wachstum. Der anhaltend starke Euro verlangsamte zwar das Umsatzwachstum in der Berichtswährung, aber zusammen mit anderen Währungseffekten wirkte sich dies positiv auf unsere Rohertragsmarge aus. In den ersten sechs Monaten kam es zu größeren Veränderungen der Produkttrends und Konsumentennachfrage, vor allem bei Schuhen. Wir sind jedoch der Ansicht, dass unsere "fast attitude" und die schnelle Reaktionszeit es uns ermöglicht haben, unser Wachstum fortzusetzen. Auf unsere Pläne, wieder in die Kategorie Basketball einzusteigen, haben wir sehr positives Feedback erhalten. Sowohl unsere neuen Vertragsspieler in der NBA wie auch unser Produkt kamen bei Einzelhändlern und Basketballfans gut an. Die Fußballweltmeisterschaft in Russland war für uns ein gutes Turnier. Mit Antoine Griezmann und Romelu Lukaku haben es PUMA-Spieler auf die Plätze zwei und drei der Torschützenliste geschafft. Der Launch der Kollektionen für unsere neuen Spitzenklubs AC Mailand, Olympique Marseille und Borussia Mönchengladbach waren weitere Höhepunkte und haben unser Engagement für den Fußball gezeigt. Trotz der veränderten Produkttrends, des unsicheren Geschäftsumfelds aufgrund volatiler Wechselkurse, und eines schwierigen globalen Handelsumfelds sind wir zuversichtlich, unser EBIT-Ziel für das Gesamtjahr zwischen 310 Mio. EUR und 330 Mio. EUR erreichen zu können. Das entspricht einem Wachstum von rund 30 Prozent." Zweites Quartal 2018 Das Umsatzwachstum von PUMA setzte sich im zweiten Quartal 2018 weiter fort. Die Umsätze erhöhten sich währungsbereinigt um 15,0% auf EUR 1.049,2 Millionen. Alle Regionen und Produktsegmente trugen mit zweistelligen, währungsbereinigten Wachstumsraten zum Umsatzanstieg bei. Das Segment Schuhe war erneut Haupttreiber; Textilien und Accessoires verzeichneten ebenfalls zweistellige Wachstumsraten. Das Umsatzwachstum in der Berichtswährung Euro betrug lediglich 8,3%, da sich die Stärke des Euros gegenüber den meisten anderen Währungen negativ auswirkte. Die Rohertragsmarge verbesserte sich im zweiten Quartal auf 48,6% (Vorjahr: 46,5%). Höhere Umsätze durch neue Produkte mit einer besseren Marge, weitere Verbesserungen in der Beschaffung und positive Währungskurseinflüsse trugen zum Anstieg bei. Die operativen Aufwendungen (OPEX) erhöhten sich im zweiten Quartal um 11,1% auf EUR 456,3 Millionen. Dies war vor allem auf zusätzliche Marketingaktivitäten und höhere umsatzabhängige variable Kosten in Folge der gestiegenen Umsätze zurückzuführen. Der Anstieg der Investitionen in unser Einzelhandelsgeschäft ist durch die höhere Anzahl an eigenen Geschäften im Vergleich zum Vorjahr bedingt. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich von EUR 43,4 Millionen im Vorjahr auf EUR 57,6 Millionen im zweiten Quartal 2018. Dies ist auf das starke Wachstum der Umsätze und einer gleichzeitigen Verbesserung der Rohertragsmarge zurückzuführen. Das Konzernergebnis stieg von EUR 21,9 Millionen auf EUR 31,1 Millionen und das Ergebnis je Aktie stieg entsprechend von EUR 1,46 auf EUR 2,08 im zweiten Quartal 2018. Erstes Halbjahr 2018 Die Umsätze stiegen im ersten Halbjahr 2018 währungsbereinigt um 18,3% auf EUR 2.180,3 Millionen. Alle Regionen trugen mit zweistelligen Wachstumsraten dazu bei, wobei Schuhe auch hier der Haupttreiber des Anstiegs waren. Das Umsatzwachstum in der Berichtswährung Euro betrug lediglich 10,5%, da sich die Stärke des Euros gegenüber den meisten anderen Währungen deutlich negativ auswirkte. PUMAs eigene Einzelhandelsumsätze, inklusive unseres eCommerce-Geschäfts, erhöhten sich währungsbereinigt um 23,7% auf EUR 490,0 Millionen. Der Anteil am Gesamtumsatz betrug im ersten Halbjahr 2018 22,5% (21,8% im Vorjahr). Gründe für den Umsatzanstieg waren ein Wachstum auf vergleichbarer Basis in unseren bestehenden Geschäften, die Eröffnung neuer Geschäfte und ein anhaltend starkes Wachstum unseres eCommerce-Geschäfts. Die Rohertragsmarge verbesserte sich im ersten Halbjahr 2018 um 160 Basispunkte von 46,8% auf 48,4%. Höhere Umsätze durch neue Produkte mit einer höheren Marge und weitere Verbesserungen in der Beschaffung trugen hauptsächlich dazu bei. Zusätzlich wurden im zweiten Quartal positive Währungskurseinflüsse verzeichnet. Die operativen Aufwendungen (OPEX) stiegen um 9,3% auf EUR 893,7 Millionen. Dies war vor allem auf höhere umsatzabhängige variable Kosten, gestiegene Marketingaktivitäten und Investitionen in die Modernisierung und den Ausbau der eigenen Einzelhandelsgeschäfte zurückzuführen. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 49,6% von EUR 113,6 Millionen im Vorjahr auf EUR 169,8 Millionen im ersten Halbjahr 2018. Dies ist auf das starke Umsatzwachstum und die höhere Rohertragsmarge zurückzuführen. Die EBIT-Marge im ersten Halbjahr stieg dementsprechend von 5,8% im Vorjahr auf 7,8% an. Das Konzernergebnis verbesserte sich im ersten Halbjahr 2018 um 37,8% von EUR 71,5 Millionen im Vorjahr auf EUR 98,5 Millionen. Das Ergebnis je Aktie stieg entsprechend von EUR 4,79 im Vorjahr auf EUR 6,59. Working Capital Währungskurseffekte und unser weiterhin striktes Working Capital Management führten zu einem Rückgang des Working Capitals um 2,1% auf EUR 685,2 Millionen. Ohne diese Währungseffekte wäre das Working Capital um rund 6% angestiegen, was dennoch niedriger ist, als unser währungsbereinigter Umsatzanstieg. Die Vorräte erhöhten sich um 4,7% auf EUR 890,5 Millionen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 12,8% auf EUR 633,6 Millionen. Auf der Passivseite erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten um 16,2% auf insgesamt EUR 1.026,8 Millionen. Cashflow Infolge des gestiegenen Gewinns vor Steuern (EBT) und der positiven Entwicklung des Working Capitals verbesserte sich der Freie Cashflow von EUR -117,9 Millionen auf EUR -103,3 Millionen im ersten Halbjahr 2018. Die Flüssigen Mittel erhöhten sich, ebenso wie die Bankverbindlichkeiten, in Folge der Dividendenzahlung von EUR 186,8 Millionen im zweiten Quartal. Insgesamt verringerte sich die Nettoliquidität auf EUR 88,8 Millionen (Vorjahr: EUR 152,4 Millionen). Ausblick 2018 Unsere Gesamtjahresprognose für das operative Ergebnis (EBIT) bleibt unverändert und wir erwarten weiterhin ein operatives Ergebnis in einer Bandbreite zwischen EUR 310 Millionen und EUR 330 Millionen. Dies ist nun der kombinierte Effekt eines währungsbereinigten Umsatzanstiegs um 12% bis 14% (bisherige Prognose: zwischen 10% und 12%), einer Verbesserung der Rohertragsmarge um rund 100 Basispunkte und eines Anstiegs der operativen Aufwendungen im hohen einstelligen Prozentbereich aufgrund zusätzlicher Investitionen in Sportmarketing und höherer umsatzabhängiger variabler Kosten. Das Management geht weiterhin davon aus, dass sich das Konzernergebnis im Jahr 2018 deutlich verbessern wird. Änderung der Governance-Struktur Infolge der Ausschüttung von rund 70% der PUMA-Aktien an die Aktionäre der Kering S.A. ist der Streubesitz von PUMA von rund 14% auf 55% angestiegen. Die Ausschüttung fand am 16. Mai statt und wurde von PUMA durch Kommunikationsaktivitäten für Investoren, wie Roadshows und einem Capital Markets Day, begleitet. Die Rückmeldungen der Investoren bestätigen das Vertrauen in die Strategie und das Potenzial von PUMA. Die Hauptversammlung der PUMA SE hat am 12. April 2018 beschlossen, das bestehende monistische Führungssystem der Gesellschaft, mit dem Verwaltungsrat als einheitlichem Leitungs- und Kontrollorgan, durch das dualistische Führungssystem zu ersetzen und die Satzung entsprechend anzupassen. Das dualistische System besteht aus dem Vorstand als Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Kontrollorgan. Die Satzungsänderung wurde am 9. Juli 2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Fürth eingetragen. Dementsprechend wurde die Änderung der Governance-Struktur an diesem Tag wirksam. Der Vorstand besteht aus Bjørn Gulden (CEO), Michael Lämmermann (CFO) und Lars Sørensen (COO). Der Aufsichtsrat besteht aus Jean-François Palus (Vorsitzender), Jean-Marc Duplaix, Béatrice Lazat und Thore Ohlsson, die von den Aktionären gewählt wurden, sowie Martin Köppel und Bernd Illig, die von den Arbeitnehmern gewählt wurden. Marke und Strategie Dank der von uns gesponserten Athleten, Teams und anderen Markenbotschaftern hat PUMA erfolgreich seine Positionierung im Sport- und Lifestyle-Bereich im ersten Halbjahr gestärkt. Ein Höhepunkt war die Ankündigung von PUMAs Wiedereinstieg in die Basketball-Kategorie. Jay-Z hat die Rolle des Kreativdirektors für PUMA Basketball übernommen. In dieser Funktion wird er die Kreativ-Strategie, das Marketing und das Produktdesign für alle basketballbezogenen Produkte beaufsichtigen. Marvin Bagley, Deandre Ayton, Zhaire Smith, Michael Porter Jr. und Rudy Gay sind die ersten Spieler in der NBA, die nach fast 20 Jahren zum ersten Mal wieder Basketballschuhe von PUMA tragen werden. Neben dem Leistungsanspruch auf dem Platz wird PUMA seine Glaubwürdigkeit in der Kultur rund um Basketball, die immer mehr Aufmerksamkeit bei den amerikanischen Konsumenten auf sich zieht, weiter ausbauen. Unser Wiedereinstieg in die Kategorie Basketball ist ein ganz klares Bekenntnis zum nordamerikanischen Markt, aber auch ein Grundstein, um unser Geschäft ebenfalls in anderen Performance-Kategorien zu stärken. Im Fußball waren alle Augen auf die FIFA WM 2018 in Russland gerichtet. Unsere vier Nationalmannschaften - Uruguay, Schweiz, Serbien und Senegal - sowie eine Vielzahl herausragender Einzelspieler sorgten für eine hohe Sichtbarkeit der PUMA-Marke während des Turniers. Die Hälfte unserer Teams erreichte die K.o.-Phase, während zwei der drei Top-Torschützen, Antoine Griezmann (2.) und der belgische Stürmer Romelu Lukaku (3.), PUMA-Schuhe trugen. Antoine Griezmann, der die französische Mannschaft mit seinem Tor zum Sieg führte, wurde im WM-Finale ebenfalls zum "FIFA Mann des Spiels" gewählt. Zusammen mit Olivier Giroud und Lukaku sorgte Griezmann für eine hohe Sichtbarkeit unserer Marke während der beiden Final-Spiele des Turniers. Unsere Spieler trugen Schuhe mit PUMAs neuesten Technologien, den PUMA FUTURE und den PUMA ONE, in speziell angefertigten Editionen. Das Ende der Saison 2017/18 im Vereinsfußball war geprägt von hervorragenden Leistungen unserer Spieler auf dem Platz. So wurden alle Tore des Endspiels der UEFA Europa League von PUMA-Spielern erzielt, als Griezmann und Gabi mit drei Treffern Atlético Madrid zum Sieg schossen. In Mexiko gewann das PUMA-Team Santos Laguna die Liga MX Clausura, das Endspiel der höchsten mexikanischen Fußballliga. Mit den Vereinen Olympique Marseille, AC Mailand, Borussia Mönchengladbach und Palmeiras aus São Paulo, die zu dem Portfolio von PUMAs prestigeträchtigen Fußballklubs gehören, wird PUMA seine Position im internationalen Fußball in den kommenden Saisons stärken. Die neuen Trikots für die Saison 2018/19 erhielten positives Feedback von Fans und Medien. Im Bereich Running und Leichtathletik beeindruckten unsere Athleten mit Weltklasse-Leistungen. Der 19-jährige Kubaner Juan Miguel Echevarria belegte mit seinem unglaublichen Weitsprung von 8,83 Metern den ersten Platz beim Stockholmer Diamond League Meeting. Sein Sprung wurde ebenfalls von der IAAF zum "Highlight der Saison 2018" gewählt. Bei den Commonwealth Games konnten PUMA-Athleten insgesamt elf Medaillen gewinnen. Der Olympia- und Weltmeisterschafts-Silbermedaillengewinner Will Claye gewann bei den Hallenweltmeisterschaften in Birmingham mit 17,43 Metern den Herren-Dreisprung. Zu Beginn des Jahres haben wir die Anzahl unserer Partner-Verbände durch einen langfristigen Sponsorenvertrag mit dem norwegischen Leichtathletikverband erhöht. Darüber hinaus sind wir stolz, dass wir zwei weitere Top-Athleten unter Vertrag genommen haben: den französischen Sprinter und europäischen Rekordhalter über 100 Meter, Jimmy Vicaut, und den italienischen Hochspringer Gianmarco Tamberi. Im Motorsport dominieren unsere drei Formel 1-Teams MERCEDES AMG PETRONAS, Scuderia FERRARI und RED BULL RACING weiterhin die Rennserie und belegen derzeit sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung die drei Top-Positionen des diesjährigen Wettbewerbs. Unsere Strategie konzentriert sich weiterhin auf fünf Prioritäten: die Steigerung der Markenbegehrtheit, eine wettbewerbsfähige Produktpalette, ein führendes Angebot für Frauen sowie die Verbesserung der Vertriebsqualität und Stärkung unserer organisatorischen Infrastruktur. Wir glauben, dass PUMA auf dem richtigen Weg ist, nachdem unsere Strategie, das Marketing und die Produkte erste Ergebnisse aufweisen. Dies wurde erneut durch verbesserte Geschäftsergebnisse, gesteigerte Abverkäufe und ein anhaltend positives Feedback unserer Handelspartner belegt. Die richtigen Influencer für unsere Marke kommunizieren zu lassen, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie geworden: Wir haben neue Athleten, kulturell-relevante Stars und Influencer unter Vertrag genommen, die dazu beitragen, PUMAs Markenbegehrtheit weiter zu steigern. So zum Beispiel Selena Gomez, die Person mit den meisten Followern auf Instagram. Selena hat zusammen mit dem Design-Team von PUMA gearbeitet, um aufregende Produkte für unsere Kundinnen zu kreieren. In unserem Segment Women's setzten wir unsere erfolgreiche "Do You"-Kampagne mit ihren starken Botschafterinnen, zu denen Cara Delevingne und die Tänzerinnen des New York City Ballet gehören, fort. Die wichtigsten Styles in diesem Segment waren im ersten Halbjahr die Trainingsschuhe PHENOM, MUSE und MUSE ECHO, während das neu-eingeführte DEFY erste vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat. Der vierfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton verkörpert perfekt unsere Trainingskampagne für Männer "24/7". Mit dieser Produktlinie hat PUMA seine Leistungsphilosophie neu definiert und bietet Produkte an, die rund um die Uhr im Fitnessstudio wie auch auf der Straße getragen werden können. Als Teil dieser Linie hat PUMA jüngst den Trainingsschuh Mantra FUSEFIT vorgestellt. Ein weiterer Erfolg in der Schuhkategorie ist der kürzlich lancierte THUNDER, der durch sein disruptives Design und sein klobiges, selbstbewusstes Aussehen die Herzen der modebewussten Konsumenten erobert hat. Die ersten beiden Produkteinführungen waren binnen Stunden ausverkauft. Vertriebsqualität steht weiterhin im Fokus bei PUMA. Für uns hat der Mehrwert, den wir unseren Handelspartnern bieten, oberste Priorität. Wir arbeiten jeden Tag daran, einen positiven Beitrag zu deren Geschäft zu liefern und es weiter zu verbessern. Das Feedback unserer Handelspartner ist weiterhin gut. Finanzkalender Geschäftsjahr 2018: 12. Februar 2018 Geschäftsergebnisse 2017 12. April 2018 Hauptversammlung 24. April 2018 Quartalsmitteilung Q1 2018 26. Juli 2018 Zwischenbericht Q2 2018 25. Oktober 2018 Quartalsmitteilung Q3 2018 