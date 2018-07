Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf sauberes, effizientes und kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, gibt bekannt, dass es die im Zusammenhang mit dem Zwangsgeldverfahren der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stehenden Reporting-Anforderungen erfüllt hat. Die BaFin hat auf Zwangsgelder in Höhe von 402.500 Euro verzichtet, die zuvor der Gesellschaft auferlegt worden waren. "Wir sind froh, dass diese Angelegenheit hinter uns liegt", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures. "Unser Unternehmen wird sich auch weiter auf die Entwicklung digitaler Finanzdienstleistungen konzentrieren, um den Wert des Unternehmens für die Aktionäre zu maximieren. Dazu gehört auch die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften als börsennotierte Gesellschaft." Mit Bescheid vom 18. September 2017 verhängte die BaFin gegen Stockholm IT Ventures AB Zwangsgelder. Am 20. Oktober 2017 legte die Gesellschaft gegen diesen Bescheid Beschwerde ein. Die Berater der Stockholmer IT Ventures, die Concord Capital AG, haben in Zusammenarbeit mit ihrem Rechtsberater die Veröffentlichung aller in Frage stehenden Rechnungslegungen abgeschlossen. Am 30. Mai 2018 gab die BaFin bekannt, dass sie das Zwangsgeldverfahren ohne Kostenfolge für die Gesellschaft beendet hat, worauf die Stockholm IT Ventures AB die Berufung zurückzog. Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf sauberes, effiziente und kostengünstiges Kryptowährungs-Mining und -Produktion sowie auf die Blockchain-Technologie. Alle Miningaktivitäten nutzen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa und eine Rechnertechnologie, die weniger Wärmeenergie erzeugt als herkömmliches Bitcoin-Mining. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Details zum Bytemine (BYTM) -Token und dem White Paper des Unternehmens finden Sie hier: www.bytemine.io. Medienkontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com 26.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Tegeluddsvägen 31 115 40 Stockholm Schweden Telefon: +44 207 148 6262 Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 708039 26.07.2018

ISIN SE0006027546

AXC0078 2018-07-26/08:04