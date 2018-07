Schaffhausen (awp) - Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) ernennt per 1. September 2018 Carlos Vasto zum neuen Leiter von GF Casting Solutions. Er wird Josef Edbauer ersetzen, der sich entschieden hat, per Ende Dezember 2018 in den Ruhestand zu treten, wie der Industriekonzern am Donnerstag mitteilte. Der 54-jährige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...