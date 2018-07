Der spanische Telefonica-Konzern hat im zweiten Quartal operativ überraschend viel verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei dank deutlich niedrigerer Kosten um 1,9 Prozent auf 4,24 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Mutter von Telefonica Deutschland am Donnerstag in Madrid mit. Experten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 3,9 Milliarden Euro gerechnet.

Der Überschuss zog um zehn Prozent auf 902 Millionen Euro an. Der Konkurrent der Deutschen Telekom schaffte dies trotz eines um mehr als sechs Prozent auf 12,1 Milliarden Euro gesunkenen Umsatzes. Der niedrigere Erlös ist auf den starken Euro zurückzuführen, der vor allem die Zuwächse in Argentinien, Chile, Peru und Uruguay aufzehrte. Vorangekommen ist der Konzern beim Abbau der Schulden - diese gingen das fünfte Quartal in Folge zurück./zb/jha/

