Zug / Zürich - Wie digital und sicher kommunizieren Leitungs- und Aufsichtsgremien? Diese Frage untersucht die europaweit durchgeführte Studie "Boardkommunikation und -digitalisierung" von EY (ehemals Ernst & Young), Brainloop, der HHL Leipzig Graduate School of Management und der Philipps-Universität Marburg. Befragt wurden Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen (respektive Aufsichtsräte und Vorstände) von 2800 Unternehmen in BeNeLux, DACH, Frankreich, Skandinavien, UK und Irland.

Drei Viertel nutzen Board-Portale

Die Zeiten analoger Sitzungsmappen und Aktenberge sind vorbei. Laut Studie nutzen 76 Prozent der Befragten bereits digitale Board-Portale, also eine kollaborative Software, um sensible Dokumente effizient sichten und sicher bearbeiten zu können. Interessant ist dabei die Verteilung nach Ländern. In Skandinavien und den angelsächsischen Ländern nutzen fast alle Studienteilnehmer Board-Portale (90 Prozent), im deutschsprachigen Raum immerhin 70 Prozent. Schlusslicht ist Frankreich mit 64 Prozent. Ist das Portal einmal eingeführt, etabliert es sich nachhaltig im Unternehmen. 90 Prozent der Befragten sind zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Für die Auswahl der geeigneten Board-Portallösung sehen die Befragten folgende Merkmale als besonders relevant an:

Ganz vorne steht die Verschlüsselung (83 Prozent) Mehr als zwei Dritteln (67 Prozent) ist die revisionssichere Dokumentation sämtlicher Aktivitäten über einen Audit-Trail wichtig Für 65 Prozent ist Datenschutz nach lokaler Rechtsprechung besonders relevant Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) will sichergehen, dass der IT-Administrator keinen Zugang zu den gespeicherten Informationen hat

"Die Nutzung von Board-Portalen ist ein guter Weg, um die Arbeit des Verwaltungsrats effizienter zu gestalten", erklärt Gabriel Gabriel, Managing Director von Brainloop Schweiz. "Dazu gehört der mobile Zugriff auf wichtige Dokumente genauso wie das Kommentieren von Sitzungsunterlagen und Beschlussvorlagen. Sogar Beschlüsse können elektronisch durchgeführt werden. Dass sich diese Prozesse nur in einem hochsicheren Datenraum abspielen können, versteht sich von selbst." Im Hinblick auf weitere Gremienprozesse, die durch die Digitalisierung erleichtert werden, besteht noch Luft nach oben: Trotz der weiten Verbreitung von Board-Portalen werden Abstimmungen bei Verwaltungsratssitzungen auch heute fast überwiegend per Handzeichnen (77 Prozent) abgegeben. Digitale Lösungen kommen eher selten zum Einsatz, obwohl sich ...

