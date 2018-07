DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben bei ihrem Gespräch eine Serie von Vereinbarungen zur Beendigung des transatlantischen Handelsstreits erzielt. "Wir haben heute einen Deal geschlossen", sagte Juncker bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump. Der US-Präsident sprach vom Beginn einer "neuen Phase" in den Beziehungen zur EU. Nach Angaben sowohl von Juncker als auch Trump gehört zu den Vereinbarungen, dass die Abschaffung gegenseitiger Zölle auf Industriegüter angestrebt werden soll. Bei Autos soll es nach Angaben des US-Präsidenten allerdings weiterhin Zölle geben. Die bislang von Trump angedrohten Strafzölle auf europäische Autos sind aber nach EU-Angaben vom Tisch. Es werde "keine neuen Auto-Zölle" geben, verlautete aus dem Umfeld Junckers. Der US-Präsident stellte nach eigenen Aussagen zudem in Aussicht, den Streit um die US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl beizulegen. Die EU-Kommission wiederum sagte laut Trump wie Juncker ihrerseits zu, mehr Flüssiggas und Sojabohnen aus den USA einzuführen. Zwischen den USA und der EU soll nach Trumps Worten nun ein Gesprächsprozess über "Standards" beginnen, um bürokratische Hürden zu reduzieren und den Handel zu erleichtern. Laut Juncker wollen die EU und die USA auch zusammen an der Reform der Welthandelsorganisation (WTO) arbeiten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DAIMLER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 42.482 +3% 10 41.214 EBIT 3.405 -9% 10 3.747 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.146 -12% 5 2.444 Ergebnis je Aktie 1,88 -18% 8 2,28

MTU AERO ENGINES

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.081 +9% 6 990 EBIT bereinigt 160 +30% 5 123 Ergebnis nach Steuern bereinigt 104 +19% 4 87 Ergebnis je Aktie 2,06 +26% 7 1,63

PUMA

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.037 +7% 9 969 EBIT 56 +31% 8 43 Ergebnis vor Steuern 60 +48% 4 40 Konzernergebnis 34 +56% 5 22 Ergebnis je Aktie 2,23 +53% 7 1,46

Weitere Termine:

06:30 FR/Essilor International SA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1H

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 2Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q

07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q

07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q (13:00 Telefonkonferenz)

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 2Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Sky plc, Jahresergebnis

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H

08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1H

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H

(10:00 Telefonkonferenz)

12:00 US/Praxair Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und

Investoren zum Ergebnis 2Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

17:40 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H

18:30 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:09 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Continental AG, AR-Sitzung mit Abstimmung über

Neuordnung der Konzern-Struktur

- DE/PSI AG, Ergebnis 1H

- US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q (vor Börsenbeginn)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Leoni AG, Ergebnis 1H

Adidas AG, Ergebnis 2Q

Salzgitter AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Mineralbrunnen Überk. Stämme 0,35 EUR Mineralbrunnen Überk. Vorz. 0,43 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 99 zuvor: 97 - EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: revidiert -0,4% gg Vm; vorläufig -0,6% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 207.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit März 2020 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR Auktion 1,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.834,80 -0,23 Nikkei-225 22.573,97 -0,18 Schanghai-Comp. 2.878,84 -0,85 DAX 12.579,33 -0,87 DAX-Future 12.705,00 0,36 XDAX 12.715,51 0,36 MDAX 26.687,46 -0,18 TecDAX 2.915,83 0,35 EuroStoxx50 3.468,45 -0,43 Stoxx50 3.116,44 -0,24 Dow-Jones 25.414,10 0,68 S&P-500-Index 2.846,07 0,91 Nasdaq-Comp. 7.932,24 1,17 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,05% -22

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,39 0,39 -0,04 USA 2 Jahre 2,67 2,67 0,77 USA 10 Jahre 2,97 2,98 0,56 Japan 2 Jahre -0,12 -0,13 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,07 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem sehr festen Start werden Europas Aktienmärkte am Donnerstag erwartet. Der überraschend positive Ausgang der Trump-Juncker-Gespräche über US-Strafzölle schickte bereits am Vorabend die DAX-Terminkontrakte um über 120 Punkte nach oben. Autowerte dürften ihre hohen Kursverluste mit einem Schlag wieder ausbügeln, denn die angedachten US-Strafzölle auf Autoimporte sind offenbar zunächst vom Tisch. Erneut steht der Markt vor einer Flut von Zahlen, am Mittag steht dann die EZB mit den Ergebnissen ihrer Sitzung auf dem Programm. Hier gehen die Meinungen der Marktteilnehmer weit auseinander, ob sie Aussagen sie Aussagen zu künftigen Zinsschritten machen wird oder mit Rücksicht auf die Sommerferien und den dünnen Markt lieber darauf verzichtet.

Rückblick: Etwas leichter - Hiobsbotschaften aus dem Autosektor setzten die Märkte etwas unter Druck. Fiat Chrysler und General Motors senkten überraschend ihre Gewinnprognosen. Dazu kam bei Fiat die Meldung über den Tod von Ex-CEO Sergio Marchionne. Fiat-Aktien brachen um 15 Prozent ein. Dazu kamen im späten Verlauf Presseberichte, wonach US-Präsident Trump auch gegen den Rat seiner Berater Strafzölle bei ausländischen Autoherstellern erwäge. Der Stoxx-Autosektor büßte fast 2,8 Prozent ein. Europaweit unter Druck standen Chipwerte, was Händler auf Gewinnmitnahmen zurückführten. STMicro fielen um fast 9 Prozent trotz guter Quartalszahlen. Infineon verloren 3,5 Prozent. Gut kamen die Zahlen von LVMH an, die Aktie gewann 1,8 Prozent. Für Glaxosmithkline ging es nach den Quartalszahlen zunächst steil nach oben, im Späthandel aber wieder abwärts auf ein Minus von 1 Prozent am Ende des Tages. Um 6,6 Prozent ging es für Lonza nach oben, nachdem Umsatz und Gewinn des Spezialunternehmens besser als erwartet ausgefallen waren.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Verluste der Autoaktien (s.o.) drückten auf den DAX. BASF und Thyssenkrupp verloren bis zu 1,3 Prozent. "Neben der offensichtlichen Belastung der Autowerte wachsen jetzt auch generelle Konjunktursorgen", sagte ein Händler dazu. Linde behaupteten sich dank starker Geschäftszahlen mit eibnem Plus von 1,2 Prozent. Wenig Neues lieferten die endgültigen Zahlen der Deutschen Bank, die Aktien gaben 1,4 Prozent nach. Die Tochter DWS muss dagegen mit Nettomittelabflüssen und einem Gewinnrückgang kämpfen. Nach einem schwachen Start schloss das Papier 0,5 Prozent höher. Telefonica Deutschland haussierten um über 8 Prozent. Die Nummer drei der deutschen Mobilfunkanbieter verdiente im zweiten Quartal mehr als erwartet. Wirecard zeigten sich nach der jüngsten Kursrally und der Vorlage der Geschäftszahlen fast unverändert.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU dominierte das Geschehen. "Vor allem die Autowerte waren gesucht", sagte ein Händler. Letztlich sei es aber querbeet nach oben gegangen. "Die Erleichterung ist spürbar", so der Marktteilnehmer weiter. VW, Daimler und BMW wurden bis zu 3,1 Prozent fester gestellt. Der Geschäftsausweis der Deutschen Börse ging in der Gemengelage etwas unter. Die Aktie wurde 0,8 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Freundlich - Die Bullen behielten am Ende dank neuer Schlagzeilen zum Handelskonflikt klar die Oberhand, nachdem sich EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump sich im Handelskonflikt überraschend angenähert hatten mit beiderseitigen Zugeständnisse. Damit scheint ein Handelskrieg zunächst vom Tisch. Die Kurse zogen darauf kurz vor Handelsschluss auf breiter Front an. Die Autobranche sorgte für einen Doppelschock mit gesenkten Prognosen von GM und Fiat Chrysler. GM verloren 4,6 Prozent, Fiat Chrysler brachen um 11,8 Prozent ein, zusätzlich belastet von der Nachricht über den Tod des langjährigen Firmenpatriarchen Marchionne. Coca-Cola gewannen 1,8 Prozent. Gewinn und Umsatz waren über den Prognosen ausgefallen. Für UPS ging es um 6,9 Prozent aufwärts, weil der Logistiker mehr umsetzte und verdiente als von Beobachtern erwartet. Boeing sanken um 0,7 Prozent. Zwar waren Geschäftszahlen und Ausblick positiv ausgefallen, doch sei dies für Gewinnmitnahmen genutzt worden. Außerdem schwächelte der Auftragseingang der Dienstleistungssparte. erneut schwächelte. AT&T übertra mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen. Bemängelt wurder aber der Umsatzrückgang im Mobilfunkgeschäft. Die Aktie verlor 4,5 Prozent.

Die US-Rentenkurse drehten mit den Schlagzeilen zum Juncker-Trump-Treffen ins Minus. Sollte ein Handelskrieg zwischen den USA und der EU verhindert werden können, spreche dies für risikoreichere Anlagen, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.23 Uhr EUR/USD 1,1730 +0,0% 1,1726 1,1675 EUR/JPY 129,92 -0,1% 130,06 129,49 EUR/CHF 1,1632 +0,0% 1,1628 1,1601 EUR/GBR 0,8887 -0,0% 0,8889 0,8881 USD/JPY 110,75 -0,1% 110,91 110,92 GBP/USD 1,3198 +0,1% 1,3191 1,3146 Bitcoin BTC/USD 8.206,50 -0,8% 8.270,27 8.175,94

Der Euro zog im späten Geschäft mit den Schlagzeilen aus Washington zur Annäherung im Handeskonflikt an und ging mit 1,1724 Dollar um. Im Tagestief war die Gemeinschaftswährung deutlich unter 1,17 Dollar gehandelt worden.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,33 70,46 +0,0% 0,03 +18,6% Brent/ICE 74,32 73,93 +0,5% 0,39 +15,1%

Einen Aufwärtsimpuls lieferten die Öl-Lagerbestandsdaten der Regierung, die sich auf Wochensicht stärker verringert hatten als erwartet. Daneben stützte auch beim Öl die Annäherung zwischen den USA und der EU im Handelsstreit. WTI verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 69,30 Dollar, Brent um 0,7 Prozent auf 73,93 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.229,63 1.231,63 -0,2% -2,00 -5,6% Silber (Spot) 15,56 15,61 -0,3% -0,05 -8,1% Platin (Spot) 839,70 844,00 -0,5% -4,30 -9,7% Kupfer-Future 2,83 2,81 +0,8% +0,02 -15,1%

Das Gold baute die kleinen Gewinne des Vortages aus. Teilnehmer sagten, mit der Entfernung von der 1.220er Marke habe sich das technische Bild verbessert. Zudem profitierte das Edelmetall vom etwas nachgebenden Dollar. Für die Feinunze wurden zuletzt 1.232 Dollar bezahlt, ein Plus von 0,6 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ÖLMARKT

Saudi-Arabien hat alle Öltransporte durch die Meerenge zwischen dem Jemen und Dschibuti gestoppt. "Alle Öllieferungen durch die Meeresstraße Bab al-Mandab sind vorübergehend ausgesetzt bis der Seeverkehr in der Gegend wieder sicher ist", teilte der saudiarabische Energieminister mit.

PAKISTAN

Die Regierungspartei will die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom Mittwoch nicht anerkennen. "Es ist so eine offenkundige Manipulation, dass jeder zu Weinen begann", sagte der Spitzenkandidat der Pakistanischen Muslimliga-Nawaz (PML-N), Shahbaz Sharif. Kurz zuvor hatte das staatliche Fernsehen gemeldet, dass erst 18 Prozent der Stimmen ausgezählt worden seien.

POLEN

Der polnische Senat hat einen Vorschlag von Staatspräsident Andrzej Duda für ein nicht bindendes Verfassungsreferendum abgelehnt. Nur zehn Senatoren stimmten für Dudas Vorschlag, 30 dagegen, 52 enthielten sich. Im polnischen Oberhaus hat die rechtskonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die absolute Mehrheit. In dem Referendum hätte es um eine Festschreibung der EU- und Nato-Mitgliedschaft, Verweise auf "christliche Wurzeln" und "Kultur und Identität" der Polen sowie einen Passus gehen sollen, der die nationale Gesetzgebung über die der EU stellen würde.

TÜRKEI

Das türkische Parlament hat ein umstrittenes Gesetzespaket mit neuen Anti-Terror-Maßnahmen verabschiedet, in dem die Opposition eine Fortsetzung des Ausnahmezustands sieht.

USA/RUSSLAND

Der nächste Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin soll nun doch nicht schon in diesem Jahr stattfinden. Das nächste bilaterale Treffen der beiden Staatsoberhäupter solle erst zu einem Zeitpunkt nach Jahresbeginn 2019 stattfinden, teilte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, mit. Die Verschiebung begründete er mit dem Wunsch des US-Präsidenten, dass vor dem nächsten Treffen mit Putin die "Russland-Hexenjagd" vorüber sein solle. Bolton bezog sich damit auf die Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller, die Trump regelmäßig als "Hexenjagd" anprangert.

COVESTRO

Nachfolgend ein Vergleich der Quartalszahlen mit den Konsensschätzungen:

2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 3.863 +10% 3.703 +5,9% 3.498 EBITDA 985 +16% 970 +14% 848 Ergebnis nach Steuern/Dritten 604 +25% 582 +20% 484 Ergebnis je Aktie 3,07 +28% 2,95 +23% 2,39

DEUTSCHE BÖRSE

Nachfolgend ein Vergleich der Quartalszahlen mit den Konsensschätzungen:

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Nettoerlöse 687 +10,2% 683 +2,6% 624 Operative Kosten bereinigt 263 +7,1% 259 +5,5% 245 EBITDA bereinigt 426 +12% 426 +12% 380 EBITDA 371 +4,9% 403 +14% 354 Ergebnis nach Steuern 216 +20% 243 +34% 180 Ergebnis je Aktie 1,13 +20% 1,31 +39% 0,94

AIRBUS

Nachfolgend ein Vergleich der Quartalszahlen mit den Konsensschätzungen:

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 14.851 +8% 14.568 +6% 13.733 EBIT bereinigt 1.148 +101% 1.057 +85% 572 Ergebnis nach Steuern/Dritten 213 -69% 655 -4% 682 Ergebnis je Aktie 0,27 -69% 0,88 -- 0,88

Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Airbus fest. Demnach sollen rund 800 Flugzeuge ausgeliefert werden. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 718 Maschinen an Kunden übergeben. Das bereinigte EBIT vor Fusionen und Akquisitionen soll 2018 bei rund 5,2 Milliarden Euro liegen.

KION

Nachfolgend ein Vergleich der Quartalszahlen mit den Konsensschätzungen:

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Auftragseingang 2.424 +23% 2.105 +6,8% 1.971 Umsatz 2.031 +1,5% 2.068 +3,3% 2.001 EBIT bereinigt 187 -11% 215 +2,2% 210 Ergebnis nach Steuern/Dritten 80 -24% 113 +8,2% 104 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,68 -27% 0,95 +2,2% 0,93

Trotz temporärer Lieferengpässe und damit verbundener Ineffizienzen in der Produktion geht Kion davon aus, die eigene Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Demnach sollen sowohl Auftragseingang als auch Umsatz und das bereinigte EBIT steigen. Der Auftragseingang wird zwischen 8,050 und 8,550 Milliarden Euro erwartet. Beim Konzernumsatz bewegt sich der Zielwert zwischen 7,700 und 8,200 Milliarden Euro. Für das bereinigte EBIT strebt Kion einen Zielkorridor von 770 bis 835 Millionen Euro an.

WACKER CHEMIE

Nachfolgend ein Vergleich der Quartalszahlen mit den Konsensschätzungen:

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 1.329 +9,1% 1.273 +4,5% 1.218 EBITDA 261 +2,8% 267 +5,4% 253 EBIT 125 +23% 132 +30% 102 Ergebnis nach Steuern 84 +38% 85 +41% 61 Ergebnis je Aktie 1,59 +36% 1,69 +45% 1,17

Wacker Chemie sieht sich nach dem Umsatz- und Gewinnanstieg im Plan, die Ziele 2018 zu erreichen.

AIXTRON

