FOLGENDES WERTPAPIER WIRD HEUTE, DEN 26.07.2018, EX DIVIDEND GEHANDELT.

FOLLOWING SHARE WILL BE TRADED EX-DIVIDEND TODAY (26.07.2018).



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST



CC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA BOTTLG CONS.DL1 0.214 EUR