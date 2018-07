Wie so zahlreiche Papiere aus dem DAX-Index markierte auch Daimler im März 2015 seinen vorläufigen Höhepunkt und ging anschließend in eine mehrjährige Korrekturphase über. Über das Niveau von 76,48 Euro kamen die Aktien jedoch nicht hinaus, sondern fielen seit Januar auf ein Niveau von gerade einmal 55,00 Euro zurück. In den letzten Wochen konnte sich allerdings eine zaghafte Stabilisierung breitmachen, die 50-Tage-Durchschnittslinie dämmte bislang weitere Kursgewinne ein.

EU-Zustimmung notwendig!

Das in Washington mit US-Präsident Donald Tramp unterschriebene Dokument über eine Beilegung der Zollstreitigkeiten mit der Europäischen Union ist jedoch ohne die Zustimmung der Mitgliedsländer noch nicht vollends in trockenen Tüchern. Trotzdem konnten die am Mittwochabend geführten Verhandlungen bereits Kursfantasie bei den Anlegern wecken und für einen Kurssprung der Daimler-Aktie direkt an den seit Januar bestehenden Abwärtstrend sorgen.

Als Gradmesser sollten sich Investoren jedoch besser den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 64,90 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...