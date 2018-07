Börsianer kamen gestern und kommen heute ums Thema Handelsstreit nicht herum, denn gestern verhandelte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Weißen Haus über die Streitpunkte mit US-Präsident Donald Trump. Dabei gab es offenbar weitreichende Zugeständnisse Junckers, wie Diplomaten verkündeten. Die Kurse zogen an der Wall Street kurz vor Handelsschluss auf breiter Front an und auch der DAX tendierte nachbörslich deutlich nach oben. Zuvor war Trump auf die Idee gekommen, doch sämtliche Zölle, Hürden und Subventionen in den beiden Wirtschaftsräumen fallenzulassen. Möglicherweise konnte er sich hier weitreichend durchsetzen.

Trend intakt

Als Folge legten im Späthandel vor allem die Autowerte zu und könnten ihre steigende Tendenz aus Erleichterung heute fortsetzen. Somit könnte die Aktie von Volkswagen zu den großen Gewinnern zählen. Sie hatte seit Mitte Mai den übergeordnet bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 142,80 und 190 Euro beschrieben werden kann, nach unten durchquert und sich zuletzt an der Unterseite aufgehalten, diese jedoch als eine Unterstützung bestätigt. Sollte die Autobranche von der Last der Handelshemmnisse befreit werden und Trump seine Drohungen, Zölle auf Autoimporte in die USA einzuführen, aufgeben, könnte die Aktie im Trendkanal nach oben streben.

Hohe Kursziele

