FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler hat im zweiten Quartal überraschend weniger umgesetzt und einen stärkeren Gewinnrückgang verzeichnet als am Markt erwartet. Sowohl im lukrativen Autogeschäft als auch bei Nutzfahrzeugen sowie Bussen sanken die Gewinne drastisch. Im Lkw-Geschäft, in dem Analysten deutliche Zuwächse prognostiziert hatten, konnte sich der weltweite Marktführer kaum verbessern. Am Gewinnausblick für das Gesamtjahr, der im Juni überraschend gesenkt wurde, hält der DAX-Konzern fest.

Der Umsatz sank in den drei Monaten um 1 Prozent auf 40,76 Milliarden Euro. Zurückzuführen ist der Rückgang auf das Autogeschäft mit Premiumwagen (-4 Prozent) und das Geschäft mit Bussen (-12 Prozent). Im Lkw-Geschäft zogen die Erlöse nur um 2 Prozent an, Analysten hatten ein Plus von 9 Prozent erwartet.

Das operative Ergebnis (EBIT) im Konzern brach wegen einer Vielzahl von Belastungen um knapp ein Drittel auf 2,64 Milliarden Euro ein. Nach Steuern und Dritten verdiente Daimler 1,73 Milliarden nach 2,44 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie sank auf 1,61 Euro von 2,28 Euro.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Stuttgarter Konzern. Demnach sollen sowohl der Absatz als auch der Umsatz leicht steigen. Das EBIT sieht die Daimler AG weiterhin leicht unter dem Vorjahreswert.

July 26, 2018

