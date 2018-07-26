BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 15,10 (15,60) CHF - 'UNDERWEIGHT'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JUST EAT AUF 1080 (1010) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TAKEAWAY.COM AUF 63 (58) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AENA AUF 168 (171) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BANCO SANTANDER AUF 7,00 (7,10) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 270 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 325 (295) EUR - 'OUTPERFORM'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR BANCO SANTANDER AUF 6,20 (6,70) EUR - 'BUY' COMMERZBANK SENKT SLM SOLUTIONS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 35 (39) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 55 (45) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 10,50 (11) EUR...Den vollständigen Artikel lesen ...