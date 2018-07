Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben bei ihrem Gespräch eine Serie von Vereinbarungen zur Beendigung des transatlantischen Handelsstreits erzielt. "Wir haben heute einen Deal geschlossen", sagte Juncker bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump. Der US-Präsident sprach vom Beginn einer "neuen Phase" in den Beziehungen zur EU. Nach Angaben sowohl von Juncker als auch Trump gehört zu den Vereinbarungen, dass die Abschaffung gegenseitiger Zölle auf Industriegüter angestrebt werden soll. Bei Autos soll es nach Angaben des US-Präsidenten allerdings weiterhin Zölle geben. Die bislang von Trump angedrohten Strafzölle auf europäische Autos sind aber nach EU-Angaben vom Tisch. Es werde "keine neuen Auto-Zölle" geben, verlautete aus dem Umfeld Junckers. Der US-Präsident stellte nach eigenen Aussagen zudem in Aussicht, den Streit um die US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl beizulegen. Die EU-Kommission wiederum sagte laut Trump wie Juncker ihrerseits zu, mehr Flüssiggas und Sojabohnen aus den USA einzuführen. Zwischen den USA und der EU soll nach Trumps Worten nun ein Gesprächsprozess über "Standards" beginnen, um bürokratische Hürden zu reduzieren und den Handel zu erleichtern. Laut Juncker wollen die EU und die USA auch zusammen an der Reform der Welthandelsorganisation (WTO) arbeiten.

TAGESTHEMA II

Facebook hat den Gewinn und den Umsatz im zweiten Quartal zwar deutlich gesteigert, die Erlöse lagen aber unter den Markterwartungen. Zudem lag das Nutzerwachstum unter den Schätzungen der Analysten. Die Aktie des sozialen Netzwerkes brach daraufhin im nachbörslichen US-Handel 19 Prozent ein. Der Umsatz stieg um 42 Prozent auf 13,23 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn um 32 Prozent auf 5,12 Milliarden. Die Anzahl der täglichen Nutzer lag mit 1,47 Milliarden unter den Erwartungen von Analysten, die 1,49 Milliarden erwartet hatten. Auch beim Nutzerwachstum blieb das Unternehmen mit 2,23 Milliarden hinter den Marktschätzungen von 2,25 Milliarden zurück. Das Unternehmen warnte bei Veröffentlichung der Quartalszahlen vor einer Verlangsamung der Expansion, was die Facebook-Aktie im nachbörslichen US-Handel in der Spitze bis zu 23 Prozent in den Keller schickte. Investoren fürchten nun, Facebook könnte weniger immun gegen die zahlreichen Kontroversen um die Datennutzung durch die Internetplattform sein als gedacht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Praxair Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:09 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: revidiert -0,4% gg Vm; vorläufig -0,6% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 207.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.834,80 -0,23% Nikkei-225 22.585,14 -0,13% Hang-Seng-Index 28.742,09 -0,62% Kospi 2.289,50 +0,72% Shanghai-Composite 2.886,43 -0,59% S&P/ASX 200 6.247,80 +0,00%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Donnerstag negative Vorzeichen. Händler verweisen unter anderem auf die Abwertung des US-Dollar, die die Währungen der Region im Gegenzug aufwerten lässt. Auch die US-Anleiherenditen sind gesunken. Daneben dämpft der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Stimmung, der immer noch nicht beigelegt ist, während die EU und die USA in ihrem Zollstreit am Mittwochabend eine Lösung gefunden haben. In Tokio büßen die Aktien des Maschinenbaukonzerns Fanuc 3,1 Prozent ein. Fanuc berichtete, dass chinesische Kunden wegen des Handelsstreits zwischen mit den USA Neubestellungen hinauszögerten. Die Analysten von Nomura nehmen diese Aussagen zum Anlass, die Fanuc-Aktie auf Reduce von Neutral abzustufen. Der Kurs des Pharmaherstellers Eisai, der am Vortag noch von guten Geschäftszahlen seines US-Entwicklungspartners Biogen profitierte, stürzt um über 13 Prozent ab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA fordert zusätzliche Tests des Alzheimer-Medikaments, das Biogen und Eisai gemeinsam entwickelt haben. An den chinesischen Börsen kommt es zu Gewinnmitnahmen im Bankensektor" nachdem dieser in den vergangenen Tagen von der Hoffnung auf weniger strenge regulatorische Vorgaben nach oben getragen wurde. So verbilligen sich ICBC in Hongkong um 0,7 Prozent und HSBC um 0,9 Prozent. Daneben verzeichnen Stahlwerte Kursverluste, nachdem die chinesischen Stahl- und Eisenerzpreise gesunken sind. Angang Steel geben um 2,1 Prozent nach. Die Aktie des Internetgiganten Tencent fällt um 2 Prozent. Hier dürften die enttäuschende Geschäftszahlen von Facebook belasten. Gegen die negative Tendenz in der Region legen die Aktienkurse im südkoreanischen Seoul zu. Hier stützt das Plus der SK-Hynix-Aktie von 2,7 Prozent. Der Chiphersteller hat das zweite Quartal mit einem Rekordergebnis abgeschlossen.

US-NACHBÖRSE

Zahlreiche Quartalsausweise, darunter von Facebook, Ford und AMD, haben den nachbörslichen Handel am Mittwoch dominiert (siehe Tagesthema II und Meldungen seit Vortag, 20.00 Uhr). Der Spielzeughersteller Mattel ist im zweiten Quartal tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht.Mit der Mattel-Aktie ging es um 8,5 Prozent abwärts. Die Aktien von Biogen brachen um 11,4 Prozent ein. Das Biotech-Unternehmen hat bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments einen Rückschlag erlitten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA fordert zusätzliche Tests, die die Wirksamkeit des Mittels nachweisen sollen. Ford Motor folgte dem Beispiel der Wettbewerber General Motors und Fiat Chrysler und senkte nach einem schwachen zweiten Quartal ebenfalls den Ausblick. Die Aktie verbilligte sich um 3,6 Prozent. Paypal büßten 5,3 Prozent ein. Der Bezahldienstleister hatte im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen. Beobachter bemängelten aber den Umsatzausblick; dieser habe die Erwartungen verfehlt. Mit einem Anstieg um 5,7 Prozent reagierten die Aktien von AMD auf die Quartalszahlen des Chipherstellers. Auch der Zahlenausweis von Xilinx wurde positiv aufgenommen; der Kurs stieg um 7,1 Prozent. Gilead Sciences ermäßigten sich dagegen um 1,5 Prozent . Der Pharmahersteller hatte zwar solide Zahlen vorgelegt, die aber überschattet wurden vom Rücktritt des CEO. Überraschend gut verdiente der Snackhersteller Mondelez. Die Aktie stieg um 3,6 Prozent. Qualcom verteuerten sich um 6,6 Prozent. Das Unternehmen verzichtet auf die Übernahme des niederländischen Wettbewerbers NXP.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.414,10 0,68 172,16 2,81 S&P-500 2.846,07 0,91 25,67 6,45 Nasdaq-Comp. 7.932,24 1,17 91,47 14,90 Nasdaq-100 7.508,59 1,38 102,34 17,39 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 794 Mio 779 Mio Gewinner 1.854 1.344 Verlierer 1.113 1.609 Unverändert 117 125

Freundlich - Die Bullen behielten am Ende dank neuer Schlagzeilen zum Handelskonflikt klar die Oberhand, nachdem sich EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump sich im Handelskonflikt überraschend angenähert hatten mit beiderseitigen Zugeständnisse. Damit scheint ein Handelskrieg zunächst vom Tisch. Die Kurse zogen darauf kurz vor Handelsschluss auf breiter Front an. Die Autobranche sorgte für einen Doppelschock mit gesenkten Prognosen von GM und Fiat Chrysler. GM verloren 4,6 Prozent, Fiat Chrysler brachen um 11,8 Prozent ein, zusätzlich belastet von der Nachricht über den Tod des langjährigen Firmenpatriarchen Marchionne. Coca-Cola gewannen 1,8 Prozent. Gewinn und Umsatz waren über den Prognosen ausgefallen. Für UPS ging es um 6,9 Prozent aufwärts, weil der Logistiker mehr umsetzte und verdiente als von Beobachtern erwartet. Boeing sanken um 0,7 Prozent. Zwar waren Geschäftszahlen und Ausblick positiv ausgefallen, doch sei dies für Gewinnmitnahmen genutzt worden. Außerdem schwächelte der Auftragseingang der Dienstleistungssparte. erneut schwächelte. AT&T übertra mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen. Bemängelt wurder aber der Umsatzrückgang im Mobilfunkgeschäft. Die Aktie verlor 4,5 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,68 4,8 2,63 147,5 5 Jahre 2,84 1,4 2,82 91,1 10 Jahre 2,96 0,9 2,95 51,5

Die Rentennotierungen drehten mit den Schlagzeilen zum Juncker-Trump-Treffen ins Minus. Sollte ein Handelskrieg zwischen den USA und der EU verhindert werden können, spreche dies für risikoreichere Vermögenswerte. Anleihen zählten nicht dazu, sagte ein Händler. Zudem dürfte dies positiv für die Konjunktur sein, womit wieder Zinserhöhungsspekulationen neue Nahrung erhielten.

