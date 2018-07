In den letzten zwei Jahren ist die Nordex (WKN:A0D655) Aktie um -63,5 % gesunken. Investoren des Unternehmens sind wohl nicht so glücklich mit diesem und fragen sich vielleicht, ob sie die Aktie weiter halten sollten. Andere Investoren könnten sich in der Zwischenzeit fragen, ob Nordex jetzt ein Schnäppchen darstellt. Eine Unternehmensanalyse könnte dabei helfen, diese Frage zu beantworten. Für mich gibt es als Überblick zwei wichtige Teile einer Unternehmensanalyse. Es gibt eine Analyse der weichen, qualitativen Faktoren neben einer Analyse der Zahlen und Kennzahlen. Diese beiden Analysen sind ziemlich unterschiedlich, aber sie sind beide sehr wichtig. Die qualitativen Eigenschaften kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...