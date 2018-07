Der französische Industriekonzern Schneider Electric setzt sich nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr höhere Ziele. Im Gesamtjahr will das Unternehmen nun aus eigener Kraft das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 7 bis 9 Prozent steigern, wie Schneider Electric am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilte. Zuvor war ein Plus von um die 7 Prozent angepeilt worden. Der mehr auf Synergien ausgerichtete Ansatz des Unternehmens trage Früchte, sagte Schneider-Chef Jean-Pascal Tricoire.

Schneider Electric hatte im April seine Industriesoftware-Sparte mit dem britischen Software-Unternehmen Aveva fusioniert. Nachdem Schneider Electric bereits nach dem guten Jahresstart die Umsatzziele angehoben hatte, traut sich das Unternehmen auch hier noch mehr zu: Die Erlöse sollen nun organisch - also ohne Übernahmen und Währungseffekte - um 5 bis 6 Prozent anziehen.

Im ersten Halbjahr hatte der Konzern erneut vor allem von florierenden Geschäften mit der Industrieautomation und dem Energiemanagement profitiert. Der Umsatz stieg auf 12,3 Milliarden Euro an, was ein Zuwachs von gut 1 Prozent war. Ohne Währungseffekte und andere Sonderfaktoren waren es 7 Prozent. Das bereinigte Ebita wuchs organisch um 11 Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro - der Zuwachs lag damit noch über den neuen Jahreszielen. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 7 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro./tav/das/jha/

ISIN FR0000121972

AXC0093 2018-07-26/08:44