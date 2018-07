Das Analysehaus RBC hat Fraport vor Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Dem Frankfurter Flughafenbetreiber drohe weiterer Druck auf das Einzelhandelsgeschäft an seinen Flughäfen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005773303